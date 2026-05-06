Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры

«Зенит» сообщил, что вратарь Михаил Кержаков завершает карьеру.
«На «Газпром Арене» пройдет церемония чествования Михаила Кержакова.
Сезон-2025/26 – финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» против «Сочи» будет посвящен проводам вратаря.
Кержаков попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка.
До матча, в 13:40 по петербургскому времени, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память.
На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича.
Ждем вас на «Газпром Арене»!» – написали петербуржцы.
- 39-летний Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17).
- Кержаков – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.
- Брат Кержакова Александр уже начал тренерскую карьеру.