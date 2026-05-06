Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры

6 мая, 19:32
15

«Зенит» сообщил, что вратарь Михаил Кержаков завершает карьеру.

«На «Газпром Арене» пройдет церемония чествования Михаила Кержакова.

Сезон-2025/26 – финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» против «Сочи» будет посвящен проводам вратаря.

Кержаков попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка.

До матча, в 13:40 по петербургскому времени, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память.

На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича.

Ждем вас на «Газпром Арене»!» – написали петербуржцы.

  • 39-летний Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17).
  • Кержаков – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.
  • Брат Кержакова Александр уже начал тренерскую карьеру.

Еще по теме:
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева 5
Прояснилось будущее Кержакова 1
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо» 6
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1778086264
Шестикратный чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России! Парень, чья карьера еле волочилась до тех пор, пока в Зенит не пришёл Сергей Богданович и вот тогда он, не хватавший звезд с неба, заблистал в ослепительной яркости своего таланта! Удачи тебе, парень!
Ответить
волчарик
1778086509
Интересная карьера. Почти всегда на вторых ролях, но когда надо выходил и играл достойно ( Лодыгин Лунев Латышенок Адамов ). И 17 трофеев.
Ответить
Plyash
1778086758
Миша , спасибо тебе , что просто честно играл не за титулы , а за свой славный город Питер . Удачи тебе , дружище . Ты легенда своего клуба Зенит , как Тотти легенда своей Ромы . Счастья тебе и удачи .
Ответить
RomzesRZN
1778088799
Ну что сказать) Какой клуб, такие и легенды…)
Ответить
ZAITZEFF2011
1778093389
Я думал, что он еще лет 20 на скамейке сидеть будет. Пора давать дорогу молодым.
Ответить
balam
1778095335
Достойный парень.Удачи в дальнейшем
Ответить
Петр ПСВ
1778096297
Всем нас.. ать.
Ответить
evgevg13
1778126969
Удачи в дальнейшей жизни!
Ответить
nik55
1778132037
Ерохин тоже легенда ????
Ответить
Айболид
1778162839
Легенда - громко сказано . Заслуженный ветеран - точнее будет . Вне зависимости от качества его игры , внёс солидный вклад в историю Зенита ,за то и любим болельщиками . Спасибо тебе за всё Миха !
Ответить
Главные новости
Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»
11:17
4
Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»
10:48
«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»
10:37
13
Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА
10:22
«Краснодар» завтра может оформить чемпионство
09:53
13
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
4
Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости
00:48
1
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Все новости
Все новости
Экс-спартаковец Эменике скучает по России
11:02
«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток
10:26
4
Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой
10:15
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:08
Где смотреть матч «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:06
Где смотреть матч «Пари НН» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:04
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:02
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
4
Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом
09:27
3
ФотоСписок фартовых зенитовских судей
09:19
5
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной
00:06
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»
Вчера, 23:01
7
Рабинер прокомментировал выход в РПЛ «Факела» и «Родины»
Вчера, 22:35
3
Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»
Вчера, 21:45
25
Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии
Вчера, 21:14
4
Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле
Вчера, 20:42
15
Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ
Вчера, 20:15
68
«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке
Вчера, 19:22
3
Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ
Вчера, 17:42
5
В Греции и Турции рассмотрят россиянина, которого не купили «Краснодар» и «Спартак»
Вчера, 17:12
1
ФотоРадимов выложил фото с легендами «Спартака»
Вчера, 16:33
26
Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы
Вчера, 16:12
14
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
Вчера, 15:40
Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»
Вчера, 14:51
Тренер «Зенита» летает в Бразилию с двумя бутылками водки
Вчера, 14:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 