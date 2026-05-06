Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры

«Зенит» сообщил, что вратарь Михаил Кержаков завершает карьеру.

«На «Газпром Арене» пройдет церемония чествования Михаила Кержакова.

Сезон-2025/26 – финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» против «Сочи» будет посвящен проводам вратаря.

Кержаков попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка.

До матча, в 13:40 по петербургскому времени, у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память.

На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича.

– написали петербуржцы.