Прояснилось будущее Кержакова

Появилась информация о будущем вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Он завершит карьеру летом.

«Изначально завершение выступлений должно было произойти год назад, но игрок и клуб договорились продлить сотрудничество ещe на один сезон.

Голкипер готовится к переходу в тренерскую деятельность, рассматривая, в том числе, работу в академии, однако его интересует прежде всего работа со взрослой командой», – написал источник.