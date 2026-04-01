Прояснилось будущее Кержакова

Появилась информация о будущем вратаря «Зенита» Михаила Кержакова. Он завершит карьеру летом.
«Изначально завершение выступлений должно было произойти год назад, но игрок и клуб договорились продлить сотрудничество ещe на один сезон.
Голкипер готовится к переходу в тренерскую деятельность, рассматривая, в том числе, работу в академии, однако его интересует прежде всего работа со взрослой командой», – написал источник.
- 39‑летний Кержаков – воспитанник «Зенита» и находился в системе петербургского клуба ещe в 2004–2010 годах, однако тогда выступал за дубль и уходил в аренды, так и не дебютировав за основу.
- После нескольких лет в других клубах, включая «Волгу» и «Анжи», он официально вернулся в «Зенит» в 2015 году.
- Вратарь становился чемпионом России в составе «Зенита» семь раз, дважды поднимал над головой Кубок страны и семь раз выигрывал Суперкубок России.
Источник: Legalbet