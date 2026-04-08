  • Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева

Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева

Вчера, 16:15
5

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что был против трансфера Александра Соболева из «Спартака» в 2024 году.

«Я негативно был настроен, честно, внутреннее был негативно настроен. Вот если не юлить, а отвечать прямо, то внутренне я был против.

Потому что я понимал, что это игрок «Спартака». Я понимал, что когда он играл против нас, то были столкновения. Я думал о том, как команда и коллектив отреагируют, не станут ли они отторгать его», – рассказал Кержаков в сериале «Зенит навсегда».

  • У форварда 5 голов в 7 матчах после зимней паузы.
  • В летне-осенней части сезона у него было 5 мячей в 23 играх.
  • «Зенит» летом 2024 года заплатил «Спартаку» за Соболева 10 миллионов евро.

Источник: Спортс
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Михаил Соболев Александр
FROLL007
FROLL007
Многие были против. Я и сейчас против. Из за него отличного напа Гонду продали. Гыгыгы
Ответить
Цугундeр
Цугундeр
) Мишаня, так все были против. И с розовой стороны тоже, как бы они не бахвалились по поводу "жирного трансфера"..) "Этот нехороший человек предаст нас при первой-же опасности")
Ответить
партизан84
партизан84
кто вы такие, чтобы выступать против мнения лучшего тренера России????
Ответить
Semenycch
Semenycch
Для менеджеров этого не до футбольного сайта Русский язык не родной? Быть негативно настроенным и препятствовать принципиально разные вещи!
Ответить
Garrincha58
Garrincha58
Всё это лимит, а кто за кто против не имеет значения
Ответить
