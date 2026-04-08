Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков признался, что был против трансфера Александра Соболева из «Спартака» в 2024 году.

«Я негативно был настроен, честно, внутреннее был негативно настроен. Вот если не юлить, а отвечать прямо, то внутренне я был против.

Потому что я понимал, что это игрок «Спартака». Я понимал, что когда он играл против нас, то были столкновения. Я думал о том, как команда и коллектив отреагируют, не станут ли они отторгать его», – рассказал Кержаков в сериале «Зенит навсегда».