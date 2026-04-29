Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини заявил, что не будет менять игру ЦСКА

Сегодня, 18:26

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, возможны ли изменения в игре команды на фоне неубедительных результатов.

– Будете ли играть прагматичнее в следующих матчах, чтобы добиться результата?

– Мы выигрывали ранее, когда играли так, как всегда, когда следовали одному направлению. Так было и в матче со «Спартаком» в первом круге. Потом были и плохие матчи, но это нормально.

Если по одной схеме играешь, идешь в одном направлении, тогда добиваешься успеха. Хотим придерживаться наших принципов и нашей идеи, верить и следовать ей. Если постоянно что‑то менять, тогда ты не добьешься успеха.

За последние четыре года я выиграл четыре титула, играя по одной схеме, следуя одному направлению. Были и сложные вопросы, как сегодня, в том числе в «Базеле».

Сейчас мы тоже близки к титулу, Кубок России. Надо верить в процесс, не играть от соперника. Понятно, что соперника надо учитывать, но это не значит, что надо изменять своим идеям.

– Будет ротация в матче с «Зенитом»?

– Нет. Лучший способ подготовиться к «Спартаку» – провести хороший матч с «Зенитом».

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Еще по теме:
Челестини назвал глупым вопрос об отставке 1
Канчельскис раскритиковал Челестини: «Просто издевательство над футболом» 8
Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Я засмеялся»: украинец Михайличенко рассказал об отказе играть за сборную России
19:18
1
Раскрыт размер увеличенного призового фонда ЧМ-2026
18:55
1
Дивеев в 2023 году проигнорировал звонок Семака
18:44
ВидеоЭкс-защитник «Анжи» и «Динамо»: «В России было холодно, но деньги согревали»
18:38
1
Радимов объяснил, почему посыпалась «Балтика»
17:58
4
В Англии определились со сроком дисквалификации Мудрика за допинг
17:46
4
Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству
17:37
9
Ловчев: «Дайте Карседо время и купите игроков»
17:06
11
Конкурент Сафонова может покинуть «ПСЖ»
16:32
4
«Краснодар» рассмотрит подписание экс-игрока «Зенита»
16:15
6
Все новости
Все новости
Мостовой назвал человека, ведущего «Краснодар» к чемпионству
17:37
9
Орлов выбрал лучшего из трех правых защитников «Зенита»
17:19
2
Ловчев: «Дайте Карседо время и купите игроков»
17:06
11
Итальянский журналист рассказал, есть ли у «Интера» интерес к Глебову
16:57
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
16:43
2
«Краснодар» рассмотрит подписание экс-игрока «Зенита»
16:15
6
Защитник сборной России может сменить клуб в РПЛ
15:49
Семшов: «Карседо продолжают обсуждать в режиме гения»
15:37
8
Дивеев сказал, готов ли играть в Европе
15:26
3
Фото«Пари НН» объявил о назначении нового тренера
15:09
4
Мостовой – о спаде «Балтики»: «Кто у них там – Талалуев или Талалаев?»
14:46
14
«Спартак» готов продать легионера за 30 миллионов
14:37
12
Шалимов сказал, тащат ли судьи «Краснодар»
14:26
2
У «Зенита» попросят 40 миллионов за хавбека сборной Бразилии
14:06
4
Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»
13:56
3
Челестини назвал глупым вопрос об отставке
13:47
1
Дивеев: «Слышал, что в Лиге чемпионов легче играть, чем в РПЛ»
13:26
16
«Спартак» готов расстаться с форвардом
13:04
6
Бубнов ответил на слова Орлова о помощи судей «Краснодару»
12:40
12
Петржела высказался о возможном провале Семака
12:27
2
Иностранный клуб вновь заинтересовался опорником «Динамо»
12:13
Экс-тренер вратарей «Спартака» ответил критикам Максименко
11:58
2
Гришин назвал российского голкипера, который играет лучше Сафонова
11:46
5
Аршавин назвал клуб РПЛ, который вылетит в Первую лигу
11:37
5
Основной защитник «Локомотива» определился с будущим в клубе
11:28
3
Фото«Спартаку» и «Зениту» предложили форварда сборной Аргентины
11:08
6
Аршавин назвал изменения в игре «Спартака» при Карседо
10:42
1
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 