Челестини заявил, что не будет менять игру ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, возможны ли изменения в игре команды на фоне неубедительных результатов.

– Будете ли играть прагматичнее в следующих матчах, чтобы добиться результата?

– Мы выигрывали ранее, когда играли так, как всегда, когда следовали одному направлению. Так было и в матче со «Спартаком» в первом круге. Потом были и плохие матчи, но это нормально.

Если по одной схеме играешь, идешь в одном направлении, тогда добиваешься успеха. Хотим придерживаться наших принципов и нашей идеи, верить и следовать ей. Если постоянно что‑то менять, тогда ты не добьешься успеха.

За последние четыре года я выиграл четыре титула, играя по одной схеме, следуя одному направлению. Были и сложные вопросы, как сегодня, в том числе в «Базеле».

Сейчас мы тоже близки к титулу, Кубок России. Надо верить в процесс, не играть от соперника. Понятно, что соперника надо учитывать, но это не значит, что надо изменять своим идеям.

– Будет ротация в матче с «Зенитом»?

– Нет. Лучший способ подготовиться к «Спартаку» – провести хороший матч с «Зенитом».