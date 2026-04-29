«Не охренели?»: Ловчев высказался о зарплатах российских футболистов

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сформулировал самую большую проблему российского футбола.

«Для меня огромная загадка, как люди сейчас проводят всего по 35-40 матчей, а кто‑то всего 20 игр за сезон, а получают миллионы? Не охренели?

Для меня это самая большая проблема в нашем футболе сейчас. Играешь все матчи, получил травму – шанс для другого, так всегда и было.

Посмотрите на «Барселону», они почти весь сезон одним составом играют, иногда только Левандовски выходит возрастной.

А у нас на Кубок полностью другой состав выходит. Так не должно быть», – считает Ловчев.