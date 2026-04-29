Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не охренели?»: Ловчев высказался о зарплатах российских футболистов

«Не охренели?»: Ловчев высказался о зарплатах российских футболистов

Вчера, 19:34
12

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев сформулировал самую большую проблему российского футбола.

«Для меня огромная загадка, как люди сейчас проводят всего по 35-40 матчей, а кто‑то всего 20 игр за сезон, а получают миллионы? Не охренели?

Для меня это самая большая проблема в нашем футболе сейчас. Играешь все матчи, получил травму – шанс для другого, так всегда и было.

Посмотрите на «Барселону», они почти весь сезон одним составом играют, иногда только Левандовски выходит возрастной.

А у нас на Кубок полностью другой состав выходит. Так не должно быть», – считает Ловчев.

  • В чемпионате России-2025/26 осталось провести три тура.
  • Лидирует с 60 очками в 27 матчах «Краснодар», но «Зенит» отстает только на 1 балл.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ловчев Евгений
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1777481266
ЗП надо однозначно в разы сокращать нашим ногомячера,тем более из бюджета средства идут,а для страны вклад ногомячеров -ноль!
Ответить
raritet
1777482105
Поэтому нв скамейках стадионов одни девушки. Ждут принца- футболера- миллионера. В годы застоя такое было невозможно. Можно сказать, зарабатыввли себе копейку.
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1777482806
РФСПРФ ГРФ Кому на Руси жить хорошо? Мордашов с большим отрывом возглавил рейтинг богатейших миллиардеров России по версии Forbes. Его состояние оценили в $37 млрд. Журнал отмечает, что совокупное состояние российских миллиардеров за год выросло с $625,5 млрд до рекордных $696,5 млрд. На втором месте в рейтинге находится владелец холдинга «Интеррос» и президент «Норникеля» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $29,7 млрд. На третьем месте — основатель и основной акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов. Forbes оценил его состояние в $29,5 млрд.
Ответить
VVM1964
1777483701
Уменьшить можно и наверное нужно, но не в разы, а то придётся границы закрывать !...
Ответить
Бумбраш
1777487023
Ты думаешь эти игруны нужны в Казахстане или Молдавии?
Ответить
VVM1964
1777493294
Вопрос цены - снизить в два раза и число востребованных возрастёт также, а в 5 раз, так наши те что хоть как-то играют все разъедутся, а для равновесия придётся снизить з/п легионерам и тогда их уровень упадёт ещё ниже...
Ответить
boris63
1777520183
Они уже давно охренели и серьёзно, а им ещё мало.
Ответить
Интерес
1777532109
Считаешь, что им там есть работа? Смешно,футбол-не дистанционка для патриотов демократического единого мира, в области "оказания услуг".
Ответить
Интерес
1777532242
Он путает футболистов с кавалерами ордена "За взятие Верхнего Ларса", считавшими, что где сеть интернет, там и Родина.
Ответить
VVM1964
1777536117
Всё можно продать - вопрос цены, упадёт в разы цена наших футболистов и поверь - будут востребованы. Многих здесь держат отнюдь не патриотические принципы, а именно высокие зарплаты !)...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 