Россиянин попал в топ-10 самых дорогих молодых вратарей мира от CIES

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала рейтинг самых дорогих голкиперов мира в возрасте до 23 лет.
Восьмое место занял вратарь ЦСКА Владислав Тороп.
- Майк Пендерс («Страсбур» / «Челси») – 47,3 млн евро;
- Йонас Урбиг («Бавария») – 41 млн евро;
- Робин Риссе («Ланс») – 35,5 млн евро;
- Ром-Джейден Овусу-Одуро («АЗ Алкмаар») – 19 млн евро;
- Гийом Ресте («Тулуза») – 18,7 млн евро;
- Мио Бакхаус («Вердер») – 13,9 млн евро;
- Юэн Жауэн («Реймс») – 10,2 млн евро;
- Владислав Тороп (ЦСКА) – 8,6 млн евро;
- Джеймс Бидл («Бирмингем») – 7,3 млн евро;
- Лоренцо Пальмизани («Фрозиноне») – 7,2 млн евро.
Источник: CIES Footbal Observatory