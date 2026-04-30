Нигматуллин – о бывшей жене: «Продолжает преступную деятельность»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о судебном разбирательстве с экс-супругой.

– Уточню: в США вы не собираетесь возвращаться?

– Нет, нет. Да, там живут мои дети, моя бывшая жена, а я живу в Подмосковье.

– Извините, не могу не спросить. Что в итоге с вашим судебным разбирательство с бывшей женой?

– Суд я выиграл, это уже давно известно. Но я не получил свою половину, полагающуюся по разделу имущества.

Моя бывшая супруга, к сожалению, продолжает преступную деятельность, скрывается заграницей и на связь не выходит.

Законодательство на этот счет тоже имеет свою силу, работают адвокаты, чтобы повлиять на злостное уклонение неплательщика.

Спрятать 120 миллионов она как-то смогла, и отдать было бы легче, чем спрятать.