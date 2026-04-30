Нигматуллин – о бывшей жене: «Продолжает преступную деятельность»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о судебном разбирательстве с экс-супругой.
– Уточню: в США вы не собираетесь возвращаться?
– Нет, нет. Да, там живут мои дети, моя бывшая жена, а я живу в Подмосковье.
– Извините, не могу не спросить. Что в итоге с вашим судебным разбирательство с бывшей женой?
– Суд я выиграл, это уже давно известно. Но я не получил свою половину, полагающуюся по разделу имущества.
Моя бывшая супруга, к сожалению, продолжает преступную деятельность, скрывается заграницей и на связь не выходит.
Законодательство на этот счет тоже имеет свою силу, работают адвокаты, чтобы повлиять на злостное уклонение неплательщика.
Спрятать 120 миллионов она как-то смогла, и отдать было бы легче, чем спрятать.
- Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону» и другие команды.
- Он пропустил 18 голов в 24 матчах за российскую сборную.
Источник: ODDS