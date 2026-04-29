Моссаковский – о клубе РПЛ: «Прошли путь от Золушки до колдуньи Бастинды»

Комментатор Михаил Моссаковский оценил мнение, что «Краснодару» в этом сезоне РПЛ помогают судьи.

«Краснодар» ещe может отдать чемпионство. Многое будет зависеть от матча с «Динамо». Как и в предыдущие два года.

Много говорят об арбитрах. Я вижу некоторые судейские решения в пользу «Краснодара». Рука Оласы, пенальти на Кордобе, удаление Педро – это спорные эпизоды.

Не верю в теории заговора и системность, однако такие разговоры не могут не появляться. В том числе потому, что к «Краснодару» стали иначе относиться. Сильных не любят. А они – главные претенденты на чемпионство. И прошли путь от Золушки до колдуньи Бастинды.

Отношение к «Краснодару» поменялось, но и клуб поменялся. Там теперь другая ментальность. Мягкотелость ушла, пришли прагматичность и взросление. Там нет молодых игроков – они разве что сидят на скамейке. Уйти из «Краснодара» лидерам стало сложнее.

В контексте их борьбы за титул мы упираемся в два матча: ЦСКА – «Зенит» и «Динамо» – «Краснодар». При этом, учитывая проблемы команды Мурада Мусаева, сложности у них могут возникнуть в любом матче», – сказал Моссаковский.