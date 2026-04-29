  • Прогноз Бубнова на ответный полуфинал ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ»

Прогноз Бубнова на ответный полуфинал ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ»

Вчера, 21:57
7

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния «ПСЖ» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещe никогда не видел.

Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещe интереснее будет, потому что всe решаться будет в Мюнхене.

И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдeтся тоже.

Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всe решаться там будет», – сказал Бубнов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Александра Бубнова
Лига чемпионов Бавария ПСЖ Бубнов Александр
Комментарии (7)
raritet
1777489772
Ну , такой прогноз от Бубнова ....наверное мы и так не хуже могем
Айболид
1777490357
Буба Касторский оригинальный куплетист .
BRO_football
1777490740
0:0 будет. Один матч - без защиты с атакой. Другой матч - с защитой без атаки.
Юбиляр
1777490904
А что тут еще можно сказать ?...Если уж Бубнов "такого матча ещe никогда не видел" в ЛЧ... - что еще тут можно добавить ? Эпитетов набросать ? - а надо ?
Император 1
1777492848
Чушь, а не прогноз. Думаю, Бавария в 2-3 мяча выиграет
TOMSON
1777493756
Посмотрим как они будут играть, когда коленки задрожат. Имея матч в запасе сильно расслабление себя чувствуешь)
boris63
1777513029
Бавария дома выиграет, финал будет Бавария-Арсенал.
