Прогноз Бубнова на ответный полуфинал ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния «ПСЖ» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.
- Парижане дома выиграли со счетом 5:4.
- Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.
«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещe никогда не видел.
Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещe интереснее будет, потому что всe решаться будет в Мюнхене.
И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдeтся тоже.
Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всe решаться там будет», – сказал Бубнов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Александра Бубнова