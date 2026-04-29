Прогноз Бубнова на ответный полуфинал ЛЧ «Бавария» – «ПСЖ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от противостояния «ПСЖ» и «Баварии» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

Парижане дома выиграли со счетом 5:4.

Ответная встреча в Мюнхене пройдет 6 мая.

«По качеству и зрелищности это был матч высочайшего уровня. Я на таком уровне в Лиге чемпионов, во всяком случае, такого матча ещe никогда не видел.

Но, думаю, ответная игра в Мюнхене ещe интереснее будет, потому что всe решаться будет в Мюнхене.

И в этом смысле у «Баварии» даже есть преимущество, потому что «Бавария» в состоянии отыграть один мяч. Но, думаю, там одним мячом не обойдeтся тоже.

Там тоже достаточно много голов будет. Поэтому всe решаться там будет», – сказал Бубнов на видео, опубликованном в его телеграм-канале.