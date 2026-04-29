Радимов объяснил, почему посыпалась «Балтика»

Владислав Радимов прокомментировал ухудшение результатов «Балтики».

По его мнению, калининградцы посыпались из-за кадровых проблем и главного тренера Андрея Талалаева, который весной стал больше работать на свое имя, а не на команду.

«Повторю в очередной раз, что для «Балтики» эта часть сезона закончилась тогда, когда Андрей Викторович в матче с ЦСКА выбил мяч на трибуну.

Из «Балтики» словно воздух выпустили, они стали проигрывать, пропускать в концовках. Ну и когда команда играет матч с «Краснодаром», а главный тренер в это время выходит в прямой эфир, для меня это не есть правильно.

Для медиа – это супер, но не для ребят, которые там играют, и не для руководства. Мне кажется, в клубе просто нет такого человека, который сказал бы: «Андрей, баста, остановись».

Если первую часть чемпионата Талалаев здорово работал на команду, то во второй он стал работать на свое имя. Больше пиара, нежели довести дело до того, чего он хотел, выиграть медали.

Он вывел себя на первый план в том смысле, что происходящее в «Балтике» сделал он. Не руководство, не спортивный департамент, не игроки, а именно Талалаев. В первом круге такого не было.

Понимаю, что из моих уст сейчас это может звучать как сведение счетов после того, как мы с ним схлестнулись в эфире. Но я сейчас от этого абсолютно абстрагируюсь и рассказываю, как я это вижу в данной ситуации.

Конечно, на игре «Балтики» сказались травмы Бориско, Хиля, продажа Сауся, но игроки выпадают и в «Реале», и в «Барселоне», и вот тут должна проявляться работа тренера», – сказал Радимов.