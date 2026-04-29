«Краснодар» рассмотрит подписание экс-игрока «Зенита»

«Краснодар» заинтересовался возможным трансфером полузащитника Александра Коваленко из «Сочи».
На днях «быки» узнавали о возможных условиях сделки. Однако до конкретных переговоров и действий дело пока не дошло.
Последние две встречи в РПЛ – с «Крыльями Советов» и с «Динамо» – Коваленко пропустил из-за травмы.
22-летний хавбек в этом сезоне провел за «Сочи» 25 матчей.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Сочи» рассчитан до середины 2029 года.
- Ранее Коваленко выступал за «Чертаново», «Зенит», «Крылья Советов» и «Оренбург».
Источник: «РБ Спорт»