«Краснодар» рассмотрит подписание экс-игрока «Зенита»

«Краснодар» заинтересовался возможным трансфером полузащитника Александра Коваленко из «Сочи».

На днях «быки» узнавали о возможных условиях сделки. Однако до конкретных переговоров и действий дело пока не дошло.

Последние две встречи в РПЛ – с «Крыльями Советов» и с «Динамо» – Коваленко пропустил из-за травмы.

22-летний хавбек в этом сезоне провел за «Сочи» 25 матчей.