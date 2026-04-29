Нигматуллин – об интернет-ограничениях: «Относимся с пониманием»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о внутренних проблемах страны.

– По вам, как по предпринимателю, как ударили новые налоговые правила?

– Как говорит мой товарищ: «Ну что делать? Адаптируемся». Понятно, что дополнительные сложности создаются. Кто-то гуглит, куда бы свалить, а я уже был, пожил три года в Америке.

Сейчас в очередной раз понял, что лучше, чем дома, нигде не будет. Поэтому адаптируемся. Постараемся зарабатывать больше, чтобы не замечать налоги, чтобы компания жила.

– А как интернет-ограничения отразились на вас и на бизнесе?

– Отвечу так же: адаптируемся. Сложности есть, но что делать, раз политическая ситуация требует таких вещей... Конечно, не всем нравится, есть глас народа, Боня пошумела. Она озвучила желание многих, озвучила, что есть такие проблемы.

С пониманием относимся, ждем, что все как-то устаканится. Пока адаптируемся, но я не думаю, что это навсегда.