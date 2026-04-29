  • Нигматуллин – об интернет-ограничениях: «Относимся с пониманием»

Нигматуллин – об интернет-ограничениях: «Относимся с пониманием»

Вчера, 20:20
5

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о внутренних проблемах страны.

– По вам, как по предпринимателю, как ударили новые налоговые правила?

– Как говорит мой товарищ: «Ну что делать? Адаптируемся». Понятно, что дополнительные сложности создаются. Кто-то гуглит, куда бы свалить, а я уже был, пожил три года в Америке.

Сейчас в очередной раз понял, что лучше, чем дома, нигде не будет. Поэтому адаптируемся. Постараемся зарабатывать больше, чтобы не замечать налоги, чтобы компания жила.

– А как интернет-ограничения отразились на вас и на бизнесе?

– Отвечу так же: адаптируемся. Сложности есть, но что делать, раз политическая ситуация требует таких вещей... Конечно, не всем нравится, есть глас народа, Боня пошумела. Она озвучила желание многих, озвучила, что есть такие проблемы.

С пониманием относимся, ждем, что все как-то устаканится. Пока адаптируемся, но я не думаю, что это навсегда.

  • Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону» и другие команды.
  • Он пропустил 18 голов в 24 матчах за российскую сборную.

Urtíca
1777488641
Таких понимающих много.Но многие ли помнят что дед больше четырех лет назад обещал быструю и легкую победу .Гы гы Терпилы.
Ответить
Антрацитовый волхв
1777491058
"Терпилы", как ты сказал — это и те, и другие.(Ты, надеюсь, понял о чём я).
Ответить
Император 1
1777492307
Многие помнятч как н@.цик порошок обещал Донбасс быстро выиграть и срющенко, который б@н.деру хероем признал
Ответить
Urtíca
1777492885
Я помню кто начал 24.02.22.
Ответить
Oldtrafford83
1777525478
Ты реально как малолетка безграмотная себя ведешь, стыдно за тебя убытка)) А началось всё задолго до этой даты, иди учи историю!!!
Ответить
Нигматуллин – об интернет-ограничениях: «Относимся с пониманием»
