Нигматуллин высказался о пользовании мессенджером MAX

Вчера, 22:04
10

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о пользовании новым отечественным мессенджером.

– Вы в MAX перешли?

– Конечно. Я есть во всех мессенджерах в силу того, что внешняя экономическая деятельность ведется.

Производство в Пакистане, и я не могу заставить пакистанцев общаться в MAX, общаемся в других мессенджерах.

К счастью, VPN пока не запрещены, хотя все сложнее и сложнее ими пользоваться.

  • Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону» и другие команды.
  • Он пропустил 18 голов в 24 матчах за российскую сборную.

Октавиус
1777489849
Мах стабильно идет нах!
Ответить
Антрацитовый волхв
1777490435
Даже здесь про это _-— пишут.
Ответить
Император 1
1777492755
Добавить нечего
Ответить
Urtíca
1777493339
Мляя Какой он этот Нигматуллин верноподданый деду. Осталось тока на фронт. За веру, царька и отечество.Гы гы Хотя вера то у него не та.
Ответить
Urtíca
1777493485
Ты чаво пихаешь ? Мах это национальный мессенджер, продвигаемый властями расейскими. Ты чо, иноагент ?
Ответить
Император 1
1777493691
А ты что на российском сайте на русском языке пишешь, а предатель, в х@х.лян.дии запрещено, марш на ф.рон.т, ухилянт, а то б@н.дер.овцы дохнут
Ответить
Таврида
1777498200
Михалыч, дырявый, ты уже сколько пинков под cpaкy с сайта получал?
Ответить
Urtíca
1777500219
Grzegorz isc do kutas
Ответить
Oldtrafford83
1777525135
Ты верноподданный квнщику наркоману, но что то тоже на фронт не идёшь или тебя из за ориентации не взяли?)
Ответить
Oldtrafford83
1777525280
макс это пока что клон телеги и распил бабла, посмотрим на сколько его хватит, думаю будет как с рутьюбом. Но как рабочий мессенджер норм.
Ответить
  • Читайте нас: 