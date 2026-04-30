Тимощук встал на защиту Дурана, пробежавшего в матче меньше вратаря

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о зимнем новичке команды Джоне Дуране.

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

«Естественно, Дуран – это игрок обоймы, на которого мы рассчитываем в атаке, потому что не всегда у Соболева получается играть 90 минут.

В игре с «Ахматом» мы пытались освежить игру как раз за счeт этого игрока и других замен, потому что у нас сложный график. Поэтому мы, естественно, заинтересованы во всех играх.

Но опять же, возвращаясь к тому, что каждый игрок должен прежде всего быть нацелен на то, чтобы помогать команде и работать над собой. И ничего более.

В одном из матчей пробежал меньше вратаря? Учитывайте параметры: он не играл весь матч; кто-то сыграл тайм и тоже пробежал меньше вратаря.

Прежде всего ему, как нападающему, важно забивать мячи и выполнять установку главного тренера относительно тех тактических построений, которые есть у нас.

Но не у всех сразу всe получалось, естественно, он приехал на сборы, возможно, не в лучшем физическом состоянии, поэтому нужно было время, чтобы набрать форму.

Но повторюсь: каждый должен сделать максимум для того, чтобы в оставшихся матчах мы боролись до последнего тура и надеялись на то, что соперник может где-то потерять очки», – заявил Тимощук.