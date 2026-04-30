Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тимощук встал на защиту Дурана, пробежавшего в матче меньше вратаря

Тимощук встал на защиту Дурана, пробежавшего в матче меньше вратаря

Сегодня, 00:46
2

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о зимнем новичке команды Джоне Дуране.

  • 22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
  • В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

«Естественно, Дуран – это игрок обоймы, на которого мы рассчитываем в атаке, потому что не всегда у Соболева получается играть 90 минут.

В игре с «Ахматом» мы пытались освежить игру как раз за счeт этого игрока и других замен, потому что у нас сложный график. Поэтому мы, естественно, заинтересованы во всех играх.

Но опять же, возвращаясь к тому, что каждый игрок должен прежде всего быть нацелен на то, чтобы помогать команде и работать над собой. И ничего более.

В одном из матчей пробежал меньше вратаря? Учитывайте параметры: он не играл весь матч; кто-то сыграл тайм и тоже пробежал меньше вратаря.

Прежде всего ему, как нападающему, важно забивать мячи и выполнять установку главного тренера относительно тех тактических построений, которые есть у нас.

Но не у всех сразу всe получалось, естественно, он приехал на сборы, возможно, не в лучшем физическом состоянии, поэтому нужно было время, чтобы набрать форму.

Но повторюсь: каждый должен сделать максимум для того, чтобы в оставшихся матчах мы боролись до последнего тура и надеялись на то, что соперник может где-то потерять очки», – заявил Тимощук.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За 2,5 месяца нападающий забил 2 гола в 9 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Еще по теме:
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Дуран Джон
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1777507783
Срочно выкупить. Будут у зинки в нападении дельфин и пешеход.
Ответить
FWSPM
1777526774
вы ничего не понимаете он просто сидел в засаде
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 