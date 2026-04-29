Дивеев в 2023 году проигнорировал звонок Семака

Центральный защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что мог перейти из ЦСКА в петербургский клуб еще три года назад.

«Агент сказал, что Сергей Богданович звонил мне. А я не беру никогда трубку с незнакомых номеров. Я не поднял, а это был Семак (смеется).

Я набрал ему, он говорил, что меня ждут, что я нравлюсь такими-то действиями на поле, так что приезжай, ждем, но надо будет доказать и выиграть конкуренцию.

В «Зените» тогда играли Родригао, Ренан, Чистяков. Я сказал: спасибо, подумаю, посмотрим ближе к переговорам.

Но в итоге ЦСКА сделал хорошее предложение, да и сам я понимал, что еще не готов, сыроват», – заявил Дивеев.