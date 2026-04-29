Экс-защитник «Анжи» и «Динамо»: «В России было холодно, но деньги согревали»

Бывший игрок «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба признал, что играл в России ради денег.

Защитник зимой 2012 года перешел из «Блэкберна» в «Анжи» за 14 млн евро.

Затем конголезца выкупило «Динамо», где он провел три года.

«Предложение «Анжи» было финансово очень привлекательным. Буду честен, предложи они примерно столько же, сколько у меня было в «Блэкберне», я бы отказался.

Так что да, деньги согревали. Там было холодно, но деньги согревали. Не будем притворяться, деньги сделали этот переход возможным», – сказал Самба в подкасте Under The Cosh.