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  • Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»

Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»

17 января 2017, 07:28
12

Бывший полузащитник «Динамо» Алан Гатагов рассказал о веселом времяпровождении в московском клубе. Напомним, что футболист выступал за бело-голубых с 2011 по 2014 год.

– Один футболист «Динамо» нам рассказывал, что жестче всех в команде шутили над Джуджаком, потому что думали, что он гей.

– Ему однажды на шкафчик в раздевалке резиновый фаллоимитатор поставили. Но не потому что Балаж гей – над ним так издевались из-за того, что он одевался модно. Джуджак – нормальный парень, девушки у него были. Просто на сборах в Швейцарии кто-то один раз так пошутил, а все подхватили.

– Над Кристофером Самба кто-то мог пошутить?

– Они с Касаевым прикалывались друг над другом: Самба его называл Караденизом, а Алан Кристофера – Дугласом. Еще кто-то однажды притащил порнуху и сказал: «Смотрите – это же Самба!» Смотрим – реально похож!

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Самба Кристофер Джуджак Балаж Гатагов Алан
Комментарии (12)
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Kulimen
1484630438
Сейчас Яя Туре всполошиться и обвинит Гатагова в росизме.
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mihail200606
1484631902
Ну ниче неожиданного нет.. Вот Если бы он сказал, что они книжки читают между тренировками, то я бы удивился..
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Алекс_987
1484632873
А что... Нормальная такая обстановка в клубе. Дружественная. "Привет Пид.р! Порнуху пошли смотреть!"
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трениришко
1484633119
а имитатор был кокорина
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spiker
1484636250
А я еще удивлялся, почему Дмнамо вылетело.
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овертайм
1484638214
динамо одна большая порнуха)
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Челнинец
1484642433
и Всем составом лысого гоняли!)
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serppion
1484644973
Новости офигенные! Уровень мышления прыщавых тинейджеров.
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MaxSpartakM
1484646776
Одним словом Динамо
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Обер-КанцлерЪ
1484647012
Фалоимитаторы, порнуха с неграми - да им там вобще не до футбола было! Ещё бы Де Зеува и Ананидзе к этим весёлым ребятам в компанию - и революцию в футболе могли бы совершить, но правда только сексуальную.
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