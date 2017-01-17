Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»

Бывший полузащитник «Динамо» Алан Гатагов рассказал о веселом времяпровождении в московском клубе. Напомним, что футболист выступал за бело-голубых с 2011 по 2014 год.

– Один футболист «Динамо» нам рассказывал, что жестче всех в команде шутили над Джуджаком, потому что думали, что он гей.

– Ему однажды на шкафчик в раздевалке резиновый фаллоимитатор поставили. Но не потому что Балаж гей – над ним так издевались из-за того, что он одевался модно. Джуджак – нормальный парень, девушки у него были. Просто на сборах в Швейцарии кто-то один раз так пошутил, а все подхватили.

– Над Кристофером Самба кто-то мог пошутить?

– Они с Касаевым прикалывались друг над другом: Самба его называл Караденизом, а Алан Кристофера – Дугласом. Еще кто-то однажды притащил порнуху и сказал: «Смотрите – это же Самба!» Смотрим – реально похож!