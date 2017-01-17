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    Гатагов: «В «Динамо» Джуджаку ставили резиновый фаллоимитатор на шкафчик»

    Бывший полузащитник «Динамо» Алан Гатагов рассказал о веселом времяпровождении в московском клубе. Напомним, что футболист выступал за бело-голубых с 2011 по 2014 год.

    – Один футболист «Динамо» нам рассказывал, что жестче всех в команде шутили над Джуджаком, потому что думали, что он гей.

    – Ему однажды на шкафчик в раздевалке резиновый фаллоимитатор поставили. Но не потому что Балаж гей – над ним так издевались из-за того, что он одевался модно. Джуджак – нормальный парень, девушки у него были. Просто на сборах в Швейцарии кто-то один раз так пошутил, а все подхватили.

    – Над Кристофером Самба кто-то мог пошутить?

    – Они с Касаевым прикалывались друг над другом: Самба его называл Караденизом, а Алан Кристофера – Дугласом. Еще кто-то однажды притащил порнуху и сказал: «Смотрите – это же Самба!» Смотрим – реально похож!

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.01.2017 07:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 января 2017, 12:56

      Фалоимитаторы, порнуха с неграми - да им там вобще не до футбола было!
      Ещё бы Де Зеува и Ананидзе к этим весёлым ребятам в компанию - и революцию в футболе могли бы совершить, но правда только сексуальную.

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 17 января 2017, 12:52

      Одним словом Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 17 января 2017, 12:22

      Новости офигенные! Уровень мышления прыщавых тинейджеров.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 17 января 2017, 11:40

      и Всем составом лысого гоняли!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 января 2017, 10:30

      динамо одна большая порнуха)

      -1
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 17 января 2017, 10:21

      Имбицилы какие то!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      spiker 17 января 2017, 09:57

      А я еще удивлялся, почему Дмнамо вылетело.

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 января 2017, 09:05

      а имитатор был кокорина

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 17 января 2017, 09:01

      А что... Нормальная такая обстановка в клубе. Дружественная. "Привет Пид.р! Порнуху пошли смотреть!"

      3
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 января 2017, 08:45

      Ну ниче неожиданного нет.. Вот Если бы он сказал, что они книжки читают между тренировками, то я бы удивился..

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