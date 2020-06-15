Самба – о расизме в России: «Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чeрный»

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба вспомнил о том, как он сталкивался с расизмом в России.

«В России помогало, что люди знали меня как футболиста. Но у меня всe равно было это чувство. То, как смотрят на тебя, когда идeшь в шикарное место, даже если я просто ходил по магазинам с женой. Они не ожидали, что я могу купить дорогие вещи. Это больно. В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать свои деньги людям, которые считали, что ты ничего не стоишь, ведь ты чeрный? Это было сложно», – рассказал конголезец.