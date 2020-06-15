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  • Самба – о расизме в России: «Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чeрный»

Самба – о расизме в России: «Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чeрный»

15 июня 2020, 09:31
8

Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба вспомнил о том, как он сталкивался с расизмом в России.

«В России помогало, что люди знали меня как футболиста. Но у меня всe равно было это чувство. То, как смотрят на тебя, когда идeшь в шикарное место, даже если я просто ходил по магазинам с женой. Они не ожидали, что я могу купить дорогие вещи. Это больно. В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать свои деньги людям, которые считали, что ты ничего не стоишь, ведь ты чeрный? Это было сложно», – рассказал конголезец.

  • Самба играл в России с 2012 по 2016 год.
  • Сейчас во многих странах мира проходят антирасистские протесты под лозунгом Black Lives Matter (Жизни чeрных важны).

Источник: The Athletic
Россия. Премьер-лига Динамо Анжи Самба Кристофер
Комментарии (8)
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Бухбух
1592206537
Вообще-то "считать" и "говорить" это не одно и тоже. Самба, наверно, об этом не знает. Да и зачем в Европу подался, сидел бы у себя в Конго.
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acor94
1592207200
Так ты покупаешь шмотки для себя, а не для того что бы обогатить продавца, ну не дурак ли?
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acor94
1592207308
А вообще, что это он о себе возомнил? Наши продавцы должны были на колени перед ним вставать или что? Почему он хочет к себе какого-то особенного отношения? Вот этот Самба и есть настоящий расист.
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general.lizyukov
1592209894
Что этот н.и.г.г.е.р. себе позволяет? (С) Что за хню ты несешь? Кто тебе хоть слово сказал, что ты нечеловек, потому что черный? У нас **** просто диковинка, тебя просто разглядывали, как нечто необычное. У нас вон по дярёвне **** ходят - кому до них дело есть? Просто ребята с черной кожей, никто пальцем не тычет, обезьянами не называют, никак не ограничивают.
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yurdin
1592218472
А ведь болельщики Динамо его до этого момента считали одним из лучших в той команде, особенно, когда он на последней минуте гол киприотам забил головой, тем самым вывел клуб в плей-офф Лиги Европы. А нынче он поддался какой-то истерии... Короче, перефразируя известную цитату, скажем так: Можно вытащить **** из Африки, Африку из **** - никогда...
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yurdin
1592218638
Вот дела- слово **** звёздочками заменяют теперь))) Ну-ка, а если напишу "Европеоид"...
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Мага 13
1592226197
Самба, это я чёрный, а ты н.е.г.р.) а вообще конечно какую-то ахинею несёт этот баклажан, его тупо разглядывали как диковинку, все-таки не в Африке живём, у нас таких гутаперчевых казачков нечасто можно было встретить в те времена)
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