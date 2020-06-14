Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Самба – о расизме в России: «Люди считали, что я ничего не стою, ведь я чeрный»

    Бывший защитник «Анжи» и «Динамо» Кристофер Самба вспомнил о том, как он сталкивался с расизмом в России.

    «В России помогало, что люди знали меня как футболиста. Но у меня всe равно было это чувство. То, как смотрят на тебя, когда идeшь в шикарное место, даже если я просто ходил по магазинам с женой. Они не ожидали, что я могу купить дорогие вещи. Это больно. В итоге я ничего не покупал. Зачем отдавать свои деньги людям, которые считали, что ты ничего не стоишь, ведь ты чeрный? Это было сложно», – рассказал конголезец.

    • Самба играл в России с 2012 по 2016 год.
    • Сейчас во многих странах мира проходят антирасистские протесты под лозунгом Black Lives Matter (Жизни чeрных важны).

    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:31
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1167

      acor94 1 минуту назад

      А вообще, что это он о себе возомнил? Наши продавцы должны были на колени перед ним вставать или что? Почему он хочет к себе какого-то особенного отношения? Вот этот Самба и есть настоящий расист.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      acor94 3 минуты назад

      Так ты покупаешь шмотки для себя, а не для того что бы обогатить продавца, ну не дурак ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2102

      Бухбух 14 минут назад

      Вообще-то "считать" и "говорить" это не одно и тоже. Самба, наверно, об этом не знает. Да и зачем в Европу подался, сидел бы у себя в Конго.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    zigbert
    77056
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru