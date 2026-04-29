Черчесов может возглавить московскую команду

Вчера, 21:51
8

Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что у главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова может появиться вариант с трудоустройством в «Локомотиве».

«Правильно вспомнить связь Ротенберга и Черчесова. Борис Борисович мог стать генеральным директором «Локомотива» раньше, чем это случилось в итоге. И как раз тогда обсуждалось, что свободный на тот момент Черчесов может зайти в клуб.

Многие называют Станислава Саламовича следующим тренером «Спартака», но, на мой взгляд, вероятность того, что он возглавит «Локомотив», не меньше. Хотя уверен, что в следующий сезон клуб войдeт с Галактионовым, а [спортивный директор] Ульянов останется.

Было возбуждение из-за слов Тимура Гурцкая, который заявил, что спортивного директора будут смещать. Думаю, функции Гильерме будут расширяться и свой фронт работы он получит. А учитывая его целеустремлeнность, он будет расти как функционер.

Но Ульянов, полагаю, тоже останется. У него контракт до конца календарного года», – рассказал Моссаковский.

  • Черчесов в августе заключил с «Ахматом» контракт до 2028 года.
  • При нем команда поднялась из зоны вылета РПЛ на 9-е место в таблице.

АК 68
1777489477
А зачем он Локо нужен, Ахмат его на 9-ом месте, в серединке барахтается, причём ближе к стыкам , чем к командам из верхней части, Черчесов там ничего особенного не показал, средний тренер средней команды.
TOMSON
1777496000
А до его прихода стояли на вылет
АК 68
1777511908
Сейчас тоже недалеко ушли -всего 6 очков от зоны переходных матчей.
Александр.Т.
1777519382
Пусть что угодно возглавил только не футбольную команду
TOMSON
1777521410
Это не всего! А целых 6 очков! А учитывая, что осталось всего 3 тура, это почти гарантия сохранения прописки. Те со своей задачей он справился
АК 68
1777526766
В планах у Черчесова было показывать зрелищную игру и выигрывать в каждом матче ни того ни другого даже близко нет, причём в последних 5+ти играх три поражения. Принимал он команду когда она была на 13-ом месте, сейчас за 23 тура его работы(а это практически весь сезон) они на 9-ом месте плетутся.Уверен, что задача на сезон была не сохранение прописки , а быть ближе к лидерам, этого нет. Так что Локо не стоит рассматривать его кандидатуру.
zigbert
1777530798
В Локомотиве пока не стоит вопрос о смене тренера. Да и в Ахмате дела у Черчесова идут неплохо.
aldo conte
1777531571
"Локо" ему маловат будет, а вот "Спартак" самый раз. Это его размер. ЦСКА тоже подойдет.
