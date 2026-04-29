Черчесов может возглавить московскую команду

Комментатор Михаил Моссаковский заявил, что у главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова может появиться вариант с трудоустройством в «Локомотиве».

«Правильно вспомнить связь Ротенберга и Черчесова. Борис Борисович мог стать генеральным директором «Локомотива» раньше, чем это случилось в итоге. И как раз тогда обсуждалось, что свободный на тот момент Черчесов может зайти в клуб.

Многие называют Станислава Саламовича следующим тренером «Спартака», но, на мой взгляд, вероятность того, что он возглавит «Локомотив», не меньше. Хотя уверен, что в следующий сезон клуб войдeт с Галактионовым, а [спортивный директор] Ульянов останется.

Было возбуждение из-за слов Тимура Гурцкая, который заявил, что спортивного директора будут смещать. Думаю, функции Гильерме будут расширяться и свой фронт работы он получит. А учитывая его целеустремлeнность, он будет расти как функционер.

Но Ульянов, полагаю, тоже останется. У него контракт до конца календарного года», – рассказал Моссаковский.