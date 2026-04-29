В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»

Президент «Ордабасы» Дархан Кызайбаев прокомментировал информацию об интересе к вингеру «Спартака» Тео Бонгонда.

«Ранее мы действительно интересовались Тео Бонгонда из «Спартака», и это очень классный игрок – его уровень выше КПЛ. Но на данный момент конголезец не входит в список наших интересов. За зимнее трансферное окно мы совершили четыре подписания, а летом хотим совершить еще два-три точечных усиления.

Летом мы не будем подписывать Тео Бонгонда, поэтому могу сказать, что больше этот игрок не входит в сферу интересов нашего клуба. Могу сто процентов гарантировать вам – этим летом Бонгонда в «Ордабасы» не будет», – сказал Кызайбаев.