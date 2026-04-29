  • Моссаковский – о Челестини в ЦСКА: «Красные линии уже пройдены»

Моссаковский – о Челестини в ЦСКА: «Красные линии уже пройдены»

Вчера, 22:16
1

Комментатор Михаил Моссаковский считает, что у Фабио Челестини уже нет шансов остаться на посту главного тренера ЦСКА.

«Мне кажется, вопрос об увольнении Челестини сейчас даже не стоит. При этом красные линии уже пройдены. Фарш этой весны… Его назад не прокрутишь. Клуб не рассматривает вопрос продолжения работы с Фабио после окончания сезона.

Не верю, что ЦСКА уже договорился с кем-то о замене. Клуб проехал станцию, на которой один из участников мог сойти. Решение требовалось, и в этом был бы смысл. Неприятное, сложное, дорогое решение. ЦСКА похож на лодку, которую несeт по волнам и болтает.

Тяжело свыкнуться с мыслью, что всe так быстро развалилось. ЦСКА не отважился на отставку. Сейчас смысла уже нет. Всe очень плотно по календарю. А после «Спартака» в Кубке сезон может закончиться.

Не думаю, что у ЦСКА сейчас достаточно ресурса перевернуть сезон. Фабио попытался многое замкнуть на себе, но всe не замыкается. Однако ответственность тренеру стоит разделить со спортивным блоком», – сказал Моссаковский.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (1)
Интерес
1777531151
Вот же гад-игроков набирает сам, финансами в клубе руководит, жену пристроил...Ну куда бедным "серым котам" от этого деться в ЦСКА?ПРиходится со стороны молча наблюдать, и страдать, страдать...
Ответить
Все новости
Моссаковский – о Челестини в ЦСКА: «Красные линии уже пройдены»
