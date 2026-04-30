Пономарев – о Дивееве: «Слишком высоко о себе воображает»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Игоря Дивеева за его слова о готовности заиграть в европейском чемпионате.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Не потеряюсь. Сто процентов мог бы играть в Европе».

«Игорь Дивеев слишком высоко о себе воображает. Он не смог бы играть в топ-5 чемпионатах. Внизу мяч отбирать не умеет, стартовой скорости у него нет.

Верховые мячи – да, головой играет нормально, и всe. В Европе не будешь знать, как вертеться. Так что не надо преувеличивать свои возможности.

Для ЦСКА это потеря? Нет, я бы не сказал. У нас молодeжь хорошо подошла, соображает, и внизу работает. Защитнику нужна скорость и работа внизу, умение отнимать мячи.

Я посмотрел, как недавно в чемпионате один спартаковский иностранец бежал, был впереди мяча и вдруг проиграл, потом догонял игрока метров 20, не догнал – гол забили. Что это за защитник, у которого стартовой скорости нет? Выгоняй сразу.

У меня к Дивееву много вопросов было. Он за счeт кого играл? За счeт крайних защитников, которые не давали подавать. Напрасно он так воображает», – заявил Пономарев.