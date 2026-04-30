Пономарев – о Дивееве: «Слишком высоко о себе воображает»

Сегодня, 01:10
20

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев раскритиковал Игоря Дивеева за его слова о готовности заиграть в европейском чемпионате.

Защитник «Зенита» ранее сказал: «Не потеряюсь. Сто процентов мог бы играть в Европе».

«Игорь Дивеев слишком высоко о себе воображает. Он не смог бы играть в топ-5 чемпионатах. Внизу мяч отбирать не умеет, стартовой скорости у него нет.

Верховые мячи – да, головой играет нормально, и всe. В Европе не будешь знать, как вертеться. Так что не надо преувеличивать свои возможности.

Для ЦСКА это потеря? Нет, я бы не сказал. У нас молодeжь хорошо подошла, соображает, и внизу работает. Защитнику нужна скорость и работа внизу, умение отнимать мячи.

Я посмотрел, как недавно в чемпионате один спартаковский иностранец бежал, был впереди мяча и вдруг проиграл, потом догонял игрока метров 20, не догнал – гол забили. Что это за защитник, у которого стартовой скорости нет? Выгоняй сразу.

У меня к Дивееву много вопросов было. Он за счeт кого играл? За счeт крайних защитников, которые не давали подавать. Напрасно он так воображает», – заявил Пономарев.

  • 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе в обмен на Лусиано Гонду.
  • Он сделал одну голевую передачу в 12 матчах за сине-бело-голубых.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дивеев Игорь Пономарев Владимир
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Urtíca
1777501360
Прально Пономарев говорит, российским игрокам не нужна эта Гейропа. Россия самодостаточная страна.И без Гейропы проживет.
Ответить
алдан2014
1777505784
Почему в нынешнюю эпоху ,вообще наши игроки смотрят в Европу? Отвечу,собственное эго. Им плевать ,что страны,в которые они стремятся,во.ю.ют против России.
Ответить
Urtíca
1777506761
Еще ведь не понимают что Россия с Натой воюет, а значит с Гейропой. В РФС вообще разговоры чтобы в УЕФА вернуться.Ну вот как это ?
Ответить
алдан2014
1777506881
Они живут в другом благополучном мире. В этом беда общества. Одни погибают на фронте,а другие к врагу едут играть в футбол.
Ответить
Император 1
1777522496
В отличие от х@х.лян.дии, которая еле живёт на деньги ЕС
Ответить
BarStep
1777527639
Не перегибай
Ответить
Fibercore
1777528046
Задолбали вы своим фронтом! Кто их туда тянул? Сами пошли за баблом (кроме мобилизационников). Так что, обычные наёмники. В остальном, соглашусь: элита оборзела! Наживаются за счёт простого работяги и ничего вокруг себя не видит. Безработица 32-35%, инфляция 27-33%, бюджет расходуется не рационально (особенно, мат.капитал - геноцид россиян продолжается), маржинальность производителей выше торгашей, "тяжёлые" налоги собирать не умеют.
Ответить
Fibercore
1777528250
Во.юет пока что обнулёныш со своей элитой против народа России! Возомнил из себя "сверхвождя", а на самом деле страна - пшик! Не нравился режим на Украине, - смени,как США, без иллюзий. А то развязал кладбище, как людское, так и финансовое, и не знает, как вылезти оттуда.
Ответить
может
1777534054
Такой талант пропадает... Все знаешь и умеешь, только очень пахнешь.
Ответить
Айболид
1777538579
"....моими сообсчениями" объедкин ,ты как был тупым нудаком , так им и подохнешь )))
Ответить
