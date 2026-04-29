Дивеев сказал, готов ли играть в Европе

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сказал, мог бы он заиграть в европейском чемпионате.

«Сто процентов мог бы играть в Европе. Думаю, дело в адаптации и языковом барьере. Не потеряюсь. Конечно, я хочу попробовать свои силы. Понятно, хоть и не сразу, но я смогу.

Уехал бы как Кузяев? В «Гавр» точно не поехал бы, 100 процентов. По деньгам бы подвинулся, но смотря на сколько. Условно если со 100 тысяч на 10, то нет.

Если послушать тех, кто к нам приезжает, у нас очень сильный чемпионат. У нас именно кусаются, с 1-й по 16-ю команду.

Помню, кто-то рассказывал, что в Италии есть пять команд – и вот с ними играешь в футбольчик, кто кого переиграет. Остальные – одни не могут, другие – не хотят. А у нас возьми любую команду из нижней части таблицы – всегда тяжело, всегда дышат в спину», – сказал Дивеев.