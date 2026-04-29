Дивеев сказал, готов ли играть в Европе

Сегодня, 15:26
1

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев сказал, мог бы он заиграть в европейском чемпионате.

«Сто процентов мог бы играть в Европе. Думаю, дело в адаптации и языковом барьере. Не потеряюсь. Конечно, я хочу попробовать свои силы. Понятно, хоть и не сразу, но я смогу.

Уехал бы как Кузяев? В «Гавр» точно не поехал бы, 100 процентов. По деньгам бы подвинулся, но смотря на сколько. Условно если со 100 тысяч на 10, то нет.

Если послушать тех, кто к нам приезжает, у нас очень сильный чемпионат. У нас именно кусаются, с 1-й по 16-ю команду.

Помню, кто-то рассказывал, что в Италии есть пять команд – и вот с ними играешь в футбольчик, кто кого переиграет. Остальные – одни не могут, другие – не хотят. А у нас возьми любую команду из нижней части таблицы – всегда тяжело, всегда дышат в спину», – сказал Дивеев.

  • 26-летний Дивеев перешел в «Зенит» в январе. Он провел за питерцев 12 игр, отметился 1 ассистом.
  • Ранее он выступал за ЦСКА и «Уфу».

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Дивеев Игорь
Комментарии (1)
рылы
1777466042
вчера на ютубе вышло большое интервью, которое дивеев дал кафешке. спортс растащил его на цитаты, которые теперь преподносят отдельными новостями. короче, день дивеева наступил, ещё много этих мусорных новостей сегодня здесь будет, лишь бы новостную ленту забить.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
