Артета обрушился на судей после первого полуфинала ЛЧ «Атлетико» – «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил о судейской ошибке в гостевом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».

Игра в Мадриде завершилась ничьей 1:1.

Ее обслуживал арбитр из Нидерландов Данни Маккели.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча пройдет в Лондоне в следующий вторник, 5 мая.

«У нас были как хорошие моменты, так и проблемы. Начало второго тайма мне не понравилось. Последние 15-20 минут были лучше.

Первые два пенальти были назначены по делу. Хотя в АПЛ не дали бы ни того, ни другого, но это Лига чемпионов.

На Эзе был чистый пенальти, и я не понимаю, почему ВАР позвал судью отменить его. Я сильно расстроен, потому что это было против правил.

Был явный контакт, судья принимает решение и не должен его менять, если момент приходится смотреть 13 раз. Это ошибочное решение, которое меняет ход противостояния», – сказал Артета.