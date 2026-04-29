Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о взаимных шутках в команде с нападающим Александром Соболевым.

«Над Соболевым не то чтобы стебутся, он и сам юморной парень, отлично относится к юмору.

Просто он и тебя подкалывает, и ты его можешь в ответ. Например, он по мячу не попадет, и ты это раздуваешь: «Соболь, как ты вообще в футбол играешь, ты не футболист!»

Помню, в сборной ехали на сбор перед чемпионатом Европы, Соболев и Дзюба сидели сзади – и весь автобус смотрел на них, даже тренерский штаб! Они так поливали друг друга, а потом обнимались.

Соболев просто такой человек: вы смейтесь надо мной, а я буду над вами. Очень позитивный пацан», – сказал Дивеев.