Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»

Дивеев – о юморе Соболева и Дзюбы: «Они сидели сзади – и весь автобус смотрел на них»

Сегодня, 13:56
2

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев рассказал о взаимных шутках в команде с нападающим Александром Соболевым.

«Над Соболевым не то чтобы стебутся, он и сам юморной парень, отлично относится к юмору.

Просто он и тебя подкалывает, и ты его можешь в ответ. Например, он по мячу не попадет, и ты это раздуваешь: «Соболь, как ты вообще в футбол играешь, ты не футболист!»

Помню, в сборной ехали на сбор перед чемпионатом Европы, Соболев и Дзюба сидели сзади – и весь автобус смотрел на них, даже тренерский штаб! Они так поливали друг друга, а потом обнимались.

Соболев просто такой человек: вы смейтесь надо мной, а я буду над вами. Очень позитивный пацан», – сказал Дивеев.

  • 29-летний Соболев в этом сезоне провел за «Зенит» 35 матчей, забил 11 голов, сделал 3 ассиста.
  • 26-летний Дивеев перешел в петербургский клуб в январе. Он провел за питерцев 12 игр, отметился 1 ассистом.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Акрон Зенит Дзюба Артем Дивеев Игорь Соболев Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1777463158
2 дебила - это сила!
Ответить
алдан2014
1777466950
Иначе не сказать
Ответить
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 