«Ростов» сообщил, сможет ли играть в РПЛ в новом сезоне

«Ростов» объявил, что получил лицензию на новый сезон РПЛ.
«Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в Премьер-лиге на сезон-2026/27.
«Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон», – говорится в сообщении клуба.
- «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ с 30 очками после 28 туров.
- За два тура до финиша команда опережает идущий 13-м «Оренбург», который находится в зоне стыковых матчей, на 4 очка.
Источник: официальный сайт «Ростова»