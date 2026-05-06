«Ростов» сообщил, сможет ли играть в РПЛ в новом сезоне

«Ростов» объявил, что получил лицензию на новый сезон РПЛ.

«Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию РФС, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в Премьер-лиге на сезон-2026/27.

«Ростов» менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон», – говорится в сообщении клуба.