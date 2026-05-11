Альба прокомментировал победу «Ростова» над «Акроном»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба дал комментарий после матча с «Акроном».

Ростовчане победили в 29-м туре РПЛ со счетом 3:1. Встреча проходила в Самаре.

«Ростов» благодаря этой победе гарантировал себе место в следующем розыгрыше чемпионата России.

– Поздравляю ребят, всe сделали хорошо и в первом тайме, и во втором тайме. Что с Щетининым? Травму не получил, просто усталость.

– Следующий тур с точки зрения турнирного положения для «Ростова» уже никакого значения не имеет. На матч против «Зенита» какая мотивация?

– Конечно, есть мотивация, тем более против «Зенита». Все футболисты хотят играть, мы будем делать то же самое, что делали сегодня.