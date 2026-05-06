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Карседо высказался о борьбе «Спартака» за бронзу РПЛ

6 мая, 13:55

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда хочет занять третье место в этом сезоне РПЛ.

«Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре, но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Поэтому мы делаем всe, чтобы добиться этой цели.

Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче», – сказал Карседо.

  • «Спартак» по итогам 28 туров занимает четвертое место в РПЛ, имея на счету 48 очков.
  • Отставание от «Локомотива», занимающего третью строчку, составляет два очка.
  • Красно-белые сыграют в оставшихся матчах с «Рубином» и «Динамо Мх».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Карседо Хуан Карлос
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