Карседо высказался о борьбе «Спартака» за бронзу РПЛ

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо заявил, что команда хочет занять третье место в этом сезоне РПЛ.

«Что касается борьбы за третье место: да, к сожалению, мы проиграли в Самаре, но, как показал тур, наши прямые конкуренты за бронзу тоже потеряли очки – никто не смог победить. Поэтому мы делаем всe, чтобы добиться этой цели.

Впереди два матча, это потенциальные шесть очков. Постараемся взять максимум, чтобы добиться нужного результата. Но сейчас наше внимание сосредоточено на кубковом матче», – сказал Карседо.