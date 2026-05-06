Тимощук раскрыл, благодаря чему Соболев стал играть лучше в «Зените»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил прогресс форварда Александра Соболева.

– Что происходит с Соболевым во второй части сезона? С чем связан такой прогресс?

– У него достаточно большая мотивация, настрой, настроение. Это все дает ему дополнительную энергию и силы. Думаю, и конкуренция с таким футболистом, как Джон Дуран, повлияла на него. Я рад, что Саша может показывать такой футбол. Сейчас ему ни в коей мере нельзя останавливаться и расслабляться. Поэтому я желаю ему продолжать забивать и помогать команде побеждать.