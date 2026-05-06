  • Тимощук раскрыл, благодаря чему Соболев стал играть лучше в «Зените»

Тимощук раскрыл, благодаря чему Соболев стал играть лучше в «Зените»

6 мая, 08:52
6

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук объяснил прогресс форварда Александра Соболева.

– Что происходит с Соболевым во второй части сезона? С чем связан такой прогресс?

– У него достаточно большая мотивация, настрой, настроение. Это все дает ему дополнительную энергию и силы. Думаю, и конкуренция с таким футболистом, как Джон Дуран, повлияла на него. Я рад, что Саша может показывать такой футбол. Сейчас ему ни в коей мере нельзя останавливаться и расслабляться. Поэтому я желаю ему продолжать забивать и помогать команде побеждать.

  • Соболев стал автором победного гола в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).
  • После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Тимощук Анатолий Соболев Александр
Комментарии (6)
FROLL007
1778046914
Отучили от хряковских стеночек и забеганий и прочих свинячих манер вот и заиграл. Гыгыгы
Ответить
Play
1778049735
В Зените хоть как-то пытаются оправдать бредовую аренду Дурана, нашли единственную ниточку, за которую можно зацепиться, и все наперебой талдычат, что именно в этом причина удачного отрезка у Соболева.
Ответить
