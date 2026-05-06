Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита»

Вингер Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.
Игроком интересуются «Краснодар» и ЦСКА. Оба клуба рассматривают подписание Мостового с учетом требований нового лимита на легионеров.
«Зенит» склоняется к продаже игрока летом, чтобы получить компенсацию и избежать его ухода на правах свободного агента. Продление соглашения с ним маловероятно.
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
- Срок текущего контракта вингера с петербуржцами рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Legalbet