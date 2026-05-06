  • Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита»

Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита»

6 мая, 14:31
16

Вингер Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.

Игроком интересуются «Краснодар» и ЦСКА. Оба клуба рассматривают подписание Мостового с учетом требований нового лимита на легионеров.

«Зенит» склоняется к продаже игрока летом, чтобы получить компенсацию и избежать его ухода на правах свободного агента. Продление соглашения с ним маловероятно.

  • 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 31 матч, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
  • Срок текущего контракта вингера с петербуржцами рассчитан до середины 2027 года.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Краснодар Мостовой Андрей
Комментарии (16)
Красногвардейчик
1778067495
Скорее в ЦСКА, Круговой перетащит
Ответить
Литейный 4 (returned)
1778068900
Мостик разжирел, скорость потерял и полностью проиграл место на своей позиции. Гыгыгы
Ответить
Strig
1778069657
слава Богу не в Спартак
Ответить
Айболид
1778070593
Такую ряху ,как у "моста", прокормить может только "промпищкооперация" .
Ответить
odessakmv
1778077279
вряд ли Краснодар... Скорее в армию
Ответить
FCSpartakM
1778079168
В как будто бы вписался с их манерой игры. Если там даже Круговой оказался футболистом. Краснодару только на скамейку. А там уже Босселли
Ответить
alp
1778079253
в краснодар лучше.. со стороны Зенита идиотское решение. Семак потом локти будет кусать, как сейчас ЦСКА по Дивееву.
Ответить
Vitaga
1778087170
в принципе Мостовой достаточно квалифицированный игрок. с явным дефицитом игрового времени. вероятно это деморализует его. играй он постоянно был бы в лучшей форме в любом другом клубе. только кто ж ему даст такую же зарплату как в Зените. но для игровой карьеры ему лучше сменить клуб. а Зенит в очередной раз прикупит бразила-аргентинца на его место.
Ответить
Foxitkuban
1778088158
Виктор Са с большой вероятностью уйдет, так что на его позицию можно брать.
Ответить
Lilipyt
1778140215
Судьба Мостового схожа с Шатовым, который имея хорошие игровые данные засиделся в Зените на скамейке и после ухода не смог конкурировать ни с кем в Краснодаре и отсиживался на скамейке там.
Ответить
