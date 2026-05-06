Названы два клуба, которые хотят забрать Мостового у «Зенита»

Вингер Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.

Игроком интересуются «Краснодар» и ЦСКА. Оба клуба рассматривают подписание Мостового с учетом требований нового лимита на легионеров.

«Зенит» склоняется к продаже игрока летом, чтобы получить компенсацию и избежать его ухода на правах свободного агента. Продление соглашения с ним маловероятно.