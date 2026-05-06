Мостовой назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.

«Моe предпочтение на стороне «Спартака». Во-первых, играют дома. К тому же в ЦСКА произошло много катаклизмов. Главное – отставка Челестини. Почему сейчас? Ответы получим потом. Если пройдут «Спартак», будут кричать, что всe здорово. Если нет, скажут, что виноват Челестини (смеeтся). «Спартак» более стабилен, но ЦСКА тоже хорошая команда», – сказал Мостовой.