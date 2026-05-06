Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА

6 мая, 11:51
8

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.

«Моe предпочтение на стороне «Спартака». Во-первых, играют дома. К тому же в ЦСКА произошло много катаклизмов. Главное – отставка Челестини. Почему сейчас? Ответы получим потом. Если пройдут «Спартак», будут кричать, что всe здорово. Если нет, скажут, что виноват Челестини (смеeтся). «Спартак» более стабилен, но ЦСКА тоже хорошая команда», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Встреча начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» – «Динамо»).

Еще по теме:
Джикия сказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» – ЦСКА
Губерниев дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА 12
«Фратрия» выступила с заявлением перед дерби «Спартака» с ЦСКА 11
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Мостовой Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1778057810
а, ну раз данный инсайдер об этом говорит, чьи прогнозы всегда сбываются (по его заверениям) - то придётся ставить на спартаг, без вариантов)
Ответить
brotskiy82
1778057872
Кого интересуют ставки на спорт, есть отличный сервис прогнозов. В Яндексе найдёте его по фразе «серебряный прогноз». МАТЧ ТВ о них сюжет показывал. Работают с 2013 года. Все прогнозы играют до победы!
Ответить
FFR
1778058216
Спартак должен выиграть, в противном случае нужно будет попрощаться с Карседо.
Ответить
FROLL007
1778058818
Меня умиляют московские со своими домашними играми. Да у вас 3/4 игр домашние. Максимум переезд на метро. Это только российские команды, а не московские мыкаются в аэропортах. Гыгыгы
Ответить
BarStep
1778059797
Ну что, «ффсястрана», походу народ склоняется к ЦСКА…. Внучка Гинера не даст соврать Гы
Ответить
Plyash
1778060287
Прописные истины глаголит Мост , ничего нового . А я думаю , фаворита нет , есть две уважающих друг друга команды , и играть они будут , как всегда , честно и открыто . Главное , что бы судья с долбанным VAR-ом не сломал игру . Всем удачи и красивой игры .
Ответить
zigbert
1778065048
Все матчи между этими соперниками проходят в бескомпромиссной борьбе а тут ещё такой матч,который имеет важное значение для обеих команд. Пусть победит сильнейший.
Ответить
slavа0508
1778068858
Санёк надо отдать ему должное единственный кто на кого то поставил . остальные осторожничают 50 на 50 и будет борьба говорят ...
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
«Локомотив» сообщил о продаже Батракова
11:31
4
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
3
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
4
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»
6 мая
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 