Тренер «Зенита» Оливейра назвал лучшего футболиста в истории России

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высоко отозвался об Андрее Аршавине.

«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнeром по команде был.

Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин – это лучший футболист в истории России», – сказал Оливейра.