Тренер «Зенита» Оливейра назвал лучшего футболиста в истории России

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высоко отозвался об Андрее Аршавине.
«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнeром по команде был.
Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин – это лучший футболист в истории России», – сказал Оливейра.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: Legalbet