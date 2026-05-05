  • Тренер «Зенита» Оливейра назвал лучшего футболиста в истории России

Тренер «Зенита» Оливейра назвал лучшего футболиста в истории России

5 мая, 20:36
26

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра высоко отозвался об Андрее Аршавине.

«Я, к сожалению, не играл с Аршавиным, не тренировал его. Поэтому не знаю лично, как он показывал себя на поле, каким партнeром по команде был.

Но я, конечно, видел его матчи. Это был абсолютный топ-игрок. Думаю, Аршавин – это лучший футболист в истории России», – сказал Оливейра.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (26)
Интерес
1778004788
...а также лучший транжира своего таланта и лучший гуляка.Сейчас у него только лучшие на Матч ТВ очки.
Krics
1778004834
Мостовой этого не простит
NewLife
1778005759
"Аршавин – это лучший футболист в истории России" Слова "в истории России" звучат кощунственно, когда их произносит не пришей баклану хвост какой-то Оливейра, который под стол пешком ходил в бразильских фавелах, когда в России были другие великие футболисты. А Аршавин был прекрасным игроком, спору нет.
шахта Заполярная
1778007124
Оливейра. Я конечно не играл с аршавиным, не тренировал, но видел нарезки. Чудной посмотри нарезки других великих игроков
Император Бомжей
1778008510
Помните такого Олега Веретенникова?)))
Сам_себе_сказал
1778008627
ну наверное да, хотя у нас мого было хороших игроков,Аршавин просто засветился в Европе а все остальные нет...
нейтральныйкакникто
1778009221
Аршавин- один из одарённых футболистов России , но и один из ленивых футболистов России, проСравших очень многое, как в сборной так и в клубах!!!!
