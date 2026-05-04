РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Аршавин заявил о перегибе в работе Карпина

4 мая, 09:02
7

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о питании игроков.

«Могу есть все, что вкусно. В Узбекистане недавно наелся плова на всю жизнь. Самый вкусный плов в жизни. В каждом субъекте России мне нравится какое-то блюдо. Есть тренеры, которые повернуты на питании.

Когда я играл в футбол, ел все, мне это не мешало. Но в начале карьеры мы были приучены к куриному супу, макаронам и варенной курице. Когда пришел Дик Адвокат, мы стали есть все. Каждому футболисту нужно найти свое питание.

Мне кажется, даже у Валерия Карпина есть перегиб – запрещает есть сладкое. В Англии нас заставляли есть в 18.45, к вечеру появлялось чувство голода. Посмотрел, как справляется команда – тащили в номер шоколадки, фаст-фуд. Если что-то запрещаешь, только усугубляешь проблему», – сказал Аршавин

  • Игровая карьера Аршавина на взрослом уровне продолжалась с 1999 по 2018 годы.
  • На нынешнем посту в «Зените» он работает с января 2022-го.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Аршавин Андрей Карпин Валерий
Комментарии (7)
алдан2014
1777877078
Для меня загадка ,как Карпин,ни чего не выигравший как тренер,является тренером сборной. А Семак ,уже не считает сколько у него трофеев,не является до сих пор тренером сборной. Дикость какая то. Валера ведь тренер средний очень. И карьеру начал некрасиво. Кто помнит,тот помнит. Карма , ничего не выигрывать. Он человек понтов . Один из них ,сахар не давать игрокам в пищу
Garrincha58
1777878694
Не первый раз говорю Карпин не тренер он в футболе скорее функционер или из него получился бы хороший диетолог. Сейчас нам не важно кто в сборной занимает этот пост поэтому его и держат. Если бы мы играли в отборочных играх или ещё круче вышли бы на ЧМ то я уверен нам нужен был бы другой тренер. В стране таких нет искали бы иностранца
vvarlee
1777879068
