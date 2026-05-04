Аршавин заявил о перегибе в работе Карпина

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о питании игроков.

«Могу есть все, что вкусно. В Узбекистане недавно наелся плова на всю жизнь. Самый вкусный плов в жизни. В каждом субъекте России мне нравится какое-то блюдо. Есть тренеры, которые повернуты на питании.

Когда я играл в футбол, ел все, мне это не мешало. Но в начале карьеры мы были приучены к куриному супу, макаронам и варенной курице. Когда пришел Дик Адвокат, мы стали есть все. Каждому футболисту нужно найти свое питание.

Мне кажется, даже у Валерия Карпина есть перегиб – запрещает есть сладкое. В Англии нас заставляли есть в 18.45, к вечеру появлялось чувство голода. Посмотрел, как справляется команда – тащили в номер шоколадки, фаст-фуд. Если что-то запрещаешь, только усугубляешь проблему», – сказал Аршавин