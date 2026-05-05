Радимов – о новом споре с Соболевым: «Пускай это сначала отдаст!»

Владислав Радимов похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева.

После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.

– Соболев действительно очень нравится весной. И мне характер Соболева нравится.

То есть в тот момент, когда его все похоронили зимой и говорили, что всe, сватали в «Оренбург» и прочее, он стал незаменимым игроком, центральным нападающим «Зенита» и делает своe дело, забивает голы.

И здесь забил классно, и объeм работы выполняет. В этом плане, я думаю, что Соболев – пример того, как добиваться места в составе, когда тебя все списывают.

– Понятно, что текущий ваш спор он уже проиграл. Ждете ли, что Александр предложит реванш на следующий сезон?

– Пускай это сначала отдаст! Вот когда сделает, тогда и поговорим. А пока мы дождeмся. Ну и у него ещe и два тура есть, чтобы забить еще восемь...