  • Радимов – о новом споре с Соболевым: «Пускай это сначала отдаст!»

Радимов – о новом споре с Соболевым: «Пускай это сначала отдаст!»

5 мая, 15:15
2

Владислав Радимов похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева.

  • После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.

– Соболев действительно очень нравится весной. И мне характер Соболева нравится.

То есть в тот момент, когда его все похоронили зимой и говорили, что всe, сватали в «Оренбург» и прочее, он стал незаменимым игроком, центральным нападающим «Зенита» и делает своe дело, забивает голы.

И здесь забил классно, и объeм работы выполняет. В этом плане, я думаю, что Соболев – пример того, как добиваться места в составе, когда тебя все списывают.

– Понятно, что текущий ваш спор он уже проиграл. Ждете ли, что Александр предложит реванш на следующий сезон?

– Пускай это сначала отдаст! Вот когда сделает, тогда и поговорим. А пока мы дождeмся. Ну и у него ещe и два тура есть, чтобы забить еще восемь...

  • Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.
  • Владислав выиграет, если форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.
  • Сейчас на его счету 12 мячей во всех турнирах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1777985582
Смешна эйфория эта)) Соболев, даже в свои лучшие годы в Спартаке, не забивал по пол года!!! тут немного попёрло и ФСЁ,...ТОП!!!! Как любят у нас что то раздуть по заказам грязьпрома....а дельфин этот, жалкое подобие Кассьеры по факту...будущее покажет это
Ответить
Дэнгил
1778001655
Два клоуна б.л.я.д.ь,самим то не стрёмно?.
Ответить
