Радимов – о новом споре с Соболевым: «Пускай это сначала отдаст!»

Владислав Радимов похвалил нападающего «Зенита» Александра Соболева.
- После зимней паузы в его активе 7 забитых мячей в 13 играх.
– Соболев действительно очень нравится весной. И мне характер Соболева нравится.
То есть в тот момент, когда его все похоронили зимой и говорили, что всe, сватали в «Оренбург» и прочее, он стал незаменимым игроком, центральным нападающим «Зенита» и делает своe дело, забивает голы.
И здесь забил классно, и объeм работы выполняет. В этом плане, я думаю, что Соболев – пример того, как добиваться места в составе, когда тебя все списывают.
– Понятно, что текущий ваш спор он уже проиграл. Ждете ли, что Александр предложит реванш на следующий сезон?
– Пускай это сначала отдаст! Вот когда сделает, тогда и поговорим. А пока мы дождeмся. Ну и у него ещe и два тура есть, чтобы забить еще восемь...
- Радимов и Соболев в прошлом году поспорили на ящик пива.
- Владислав выиграет, если форвард «Зенита» не забьет 20 голов в сезоне-2025/26.
- Сейчас на его счету 12 мячей во всех турнирах.