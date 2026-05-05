Более 80 стран поддерживают возвращение России в международные турниры

Растет количество стран, выступающих за снятие бана с российского футбола.

Более 80 федераций поддерживают или не блокируют возвращение России в международные турниры:

все 10 членов КОНМЕБОЛ – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Парагвай, Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия и Венесуэла;

подавляющее большинство из 54 африканских ассоциаций;

большинство федераций КОНКАКАФ, за исключением США, Канады и Мексики;

ряд европейских стран (Сербия, Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина), еще 4 члена УЕФА придерживаются выжидательной позиции без жесткой антироссийской риторики (Кипр. Испания, Португалия, Италия);

ряд стран СНГ и Центральной Азии (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан).

Против возвращения России по-прежнему выступают Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Украина, Румыния, страны Балтии, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия.