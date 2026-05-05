  • Более 80 стран поддерживают возвращение России в международные турниры

Более 80 стран поддерживают возвращение России в международные турниры

5 мая, 16:34
18

Растет количество стран, выступающих за снятие бана с российского футбола.

Более 80 федераций поддерживают или не блокируют возвращение России в международные турниры:

  • все 10 членов КОНМЕБОЛ – Аргентина, Бразилия, Уругвай, Чили, Парагвай, Боливия, Перу, Эквадор, Колумбия и Венесуэла;
  • подавляющее большинство из 54 африканских ассоциаций;
  • большинство федераций КОНКАКАФ, за исключением США, Канады и Мексики;
  • ряд европейских стран (Сербия, Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина), еще 4 члена УЕФА придерживаются выжидательной позиции без жесткой антироссийской риторики (Кипр. Испания, Португалия, Италия);
  • ряд стран СНГ и Центральной Азии (Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан).

Против возвращения России по-прежнему выступают Англия, Шотландия, Ирландия, Уэльс, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша, Украина, Румыния, страны Балтии, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия.

Император 1
1777988921
Англия, Шотландия и Уэльс— за одного сойдут, мнение ляхов и собак балтийских можно не учитывать, а х@х.лян.дию саму отстранить надо. В Европе пока мало поддержки
Ответить
baggio80
1777988993
Ох уж эти ваши сказочки, никто нас нигде не ждет.
Ответить
Таврида
1777989478
Самое удивительное что те кто громче всех гавкает на Россию, по-холопски вылизывают анус израиловки...
Ответить
Антрацитовый волхв
1777992213
Пойдём в КОМНЕБОЛ тогда...
Ответить
нейтральныйкакникто
1778023706
80 поддерживают- 130 против!!! Получается - за явным преимуществом ПРОТИВ!!!
Ответить
