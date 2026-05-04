Кержаков усомнился в словах Дзюбы: «Вы в это верите?»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков отреагировал на резонансное высказывание Артема Дзюбы.

Ранее капитан «Акрона» заявил о готовности ассистировать Кержакову на рекордный гол за национальную команду.

37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российской сборной.

Рекордный гол он забил прошлой весной в ворота Гренады в товарищеском матче.

Форвард отличился 31 раз за национальную команду, опередив Кержакова (30)

Кержаков позднее решил оспорить авторство гола Андрея Аршавина в игре с Германией (2:2) в 2005 году, попросив ФИФА переписать его на себя.

– Дзюба сказал, что если бы вас вызвали в сборную и вы вышли вдвоем на вратаря, он бы на вас покатил, чтобы вы забили, а вы – нет. Он прав?

– Раз он сказал, значит, прав. Я бы пробил. А он бы отдал? Вы в это верите?

Вы выходите, и от этой передачи зависит, кто из вас будет лучший бомбардир. Вы – Артем Дзюба. Вы отдадите передачу?