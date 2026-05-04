Кержаков усомнился в словах Дзюбы: «Вы в это верите?»

4 мая, 22:55
11

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков отреагировал на резонансное высказывание Артема Дзюбы.

Ранее капитан «Акрона» заявил о готовности ассистировать Кержакову на рекордный гол за национальную команду.

  • 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российской сборной.
  • Рекордный гол он забил прошлой весной в ворота Гренады в товарищеском матче.
  • Форвард отличился 31 раз за национальную команду, опередив Кержакова (30)
  • Кержаков позднее решил оспорить авторство гола Андрея Аршавина в игре с Германией (2:2) в 2005 году, попросив ФИФА переписать его на себя.

– Дзюба сказал, что если бы вас вызвали в сборную и вы вышли вдвоем на вратаря, он бы на вас покатил, чтобы вы забили, а вы – нет. Он прав?

– Раз он сказал, значит, прав. Я бы пробил. А он бы отдал? Вы в это верите?

Вы выходите, и от этой передачи зависит, кто из вас будет лучший бомбардир. Вы – Артем Дзюба. Вы отдадите передачу?

Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Интерес
1777925170
Два чудака в одном тазу пустились по морю в грозу...
Ответить
odessakmv
1777925712
Саня, представь, есть в мире такие Люди... Не скажу, что это про Артема, но такие игроки в мировом и даже отечественном футболе были и их понят во всем мире (даже при нынешнем отношении), а вот вспомнят ли тебя, эгоиста??? Вопрос!!!!
Ответить
Cleaner
1777927375
У меня нет оснований не верить Дзюбе. А вот Кержаков скользкий тип, потому и говорит так о Дзюбе. По себе, получается, Кержаков о людях судит...(
Ответить
Romeo 123
1777941044
Нет веры дрочеру
Ответить
Бумбраш
1777962354
Да оба гниловаты,что рукака,что погонщик воробьев ...начал играть в верю/неверю
Ответить
