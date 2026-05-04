  • Дзюба готов ассистировать Кержакову на рекордный гол за сборную России

Дзюба готов ассистировать Кержакову на рекордный гол за сборную России

4 мая, 14:53
4

Капитан «Акрона» Артем Дзюба ответил, как бы он поступил, если бы сыграл вместе с Александром Кержаковым в составе сборной России.

  • 37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российской сборной.
  • Рекордный гол он забил прошлой весной в ворота Гренады в товарищеском матче.
  • Форвард отличился 31 раз за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30)
  • Кержаков позднее решил оспорить авторство гола Андрея Аршавина в игре с Германией (2:2) в 2005 году, попросив ФИФА переписать его на себя.

– Про сборную, про Кержа вопрос. Если, к примеру, он отспорит гол. Карпин вызывает Дзюбу и Кержакова [в сборную], выходите вдвоем против одного вратаря, мяч у тебя…

– Я ему покачу. Это дело принципа.

– Я бы ни за что [не покатил].

– Керж ударил бы.

– Ты думаешь, если мяч у Кержа, а вы вдвоем против вратаря, что сделает Керж?

– Он ударит, сто процентов. Я отдам. Если он будет в удобной позиции, я ему, конечно, покачу.

Источник: ютуб-канал Fonbet
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Кержаков Александр
Комментарии (4)
Литейный 4 (returned)
1777895901
Дзюба и в подмётки не годится Кержу. Дзюбины голы это свояки Халка, да голы за сборную всяким странам из второй сотни, да товарняки с любителями. У Кержа голы гораздо весомее. Он и в Испании забивал, и в Лиге Европы, Лиги Чемпионов, да и за сборную забивал не лузерам. Гыгыгы
Mirak92
1777895911
Я бы от стыда умер, такую чушь нести, не говоря уже про рекорды такие!
Номэд
1777896581
Песдит как здешний петушиныйкнязь.
NewLife
1777897091
Кто-нибудь, пошлите уже зюбу на йух.
