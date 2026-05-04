Дзюба готов ассистировать Кержакову на рекордный гол за сборную России

Капитан «Акрона» Артем Дзюба ответил, как бы он поступил, если бы сыграл вместе с Александром Кержаковым в составе сборной России.

37-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории российской сборной.

Рекордный гол он забил прошлой весной в ворота Гренады в товарищеском матче.

Форвард отличился 31 раз за национальную команду, опередив Александра Кержакова (30)

Кержаков позднее решил оспорить авторство гола Андрея Аршавина в игре с Германией (2:2) в 2005 году, попросив ФИФА переписать его на себя.

– Про сборную, про Кержа вопрос. Если, к примеру, он отспорит гол. Карпин вызывает Дзюбу и Кержакова [в сборную], выходите вдвоем против одного вратаря, мяч у тебя…

– Я ему покачу. Это дело принципа.

– Я бы ни за что [не покатил].

– Керж ударил бы.

– Ты думаешь, если мяч у Кержа, а вы вдвоем против вратаря, что сделает Керж?

– Он ударит, сто процентов. Я отдам. Если он будет в удобной позиции, я ему, конечно, покачу.