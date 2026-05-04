Пономарев посоветовал ЦСКА тренера на замену Челестини

4 мая, 16:10
6

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейскому клубу нужно сделать выбор в пользу российского тренера после отставки Фабио Челестини.

«Я бы хотел видеть тренером ЦСКА Сергея Игнашевича, он мне импонировал всегда, был главным тренером «Балтики», вышли в финал Кубка России, но вылетели из РПЛ. Показывали современную добротную игру.

Думал, что пойдут на приглашение российского доморощенного специалиста, но пригласили этого гастролера Челестини.

Поэтому хочется, чтобы главным тренером ЦСКА стал российский специалист, выходец из клуба. А иностранцы только о деньгах в контракте думают», – сказал Пономарев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Челестини Фабио Пономарев Владимир
Комментарии (6)
subbotaspartak
1777900689
Динамо пошло по этому пути...
Ответить
Терекфан
1777901344
нормальное предложение
Ответить
Цугундeр
1777903904
Не неси чушь, ишак со стажем. "Ляля" нервный, он свалит при первом же шухере. Как и оба брата -акробата.)
Ответить
Интерес
1777905234
Говорит Москва! Слушают все радиостанции мира!! Пономарёв объявил в международный розыск Игнашевича!!! Бабаян чихать на вас(нас) всех хотел. И главное-успешно получается...
Ответить
biber.ru
1777905451
Не потянет.
Ответить
bratskij
1777909638
Игнашевич лучший вариант, чем побыстрому искать всякий мусор по миру.
Ответить
