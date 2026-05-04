Пономарев посоветовал ЦСКА тренера на замену Челестини

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев считает, что армейскому клубу нужно сделать выбор в пользу российского тренера после отставки Фабио Челестини.

«Я бы хотел видеть тренером ЦСКА Сергея Игнашевича, он мне импонировал всегда, был главным тренером «Балтики», вышли в финал Кубка России, но вылетели из РПЛ. Показывали современную добротную игру.

Думал, что пойдут на приглашение российского доморощенного специалиста, но пригласили этого гастролера Челестини.

Поэтому хочется, чтобы главным тренером ЦСКА стал российский специалист, выходец из клуба. А иностранцы только о деньгах в контракте думают», – сказал Пономарев.