ЦСКА и сборная России поздравили Слуцкого с днем рождения

ЦСКА и сборная России написали поздравительные сообщения бывшему своему бывшему главному тренеру Леониду Слуцкому. Сегодня ему исполниилось 55 лет.
«С днeм рождения, Леонид Слуцкий 🤩🇷🇺 Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 55 лет!
Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии 🙌» , – говорится в сообщении сборной России.
«Леониду Слуцкому – 55 🎊 Поздравляем с днем рождения экс-наставника армейцев, который завоевал с клубом 7 трофеев! 🔝
Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего 🥳», – говорится в сообщении ЦСКА.
- Слуцкий возглавлял ЦСКА в 2009–2016 годах. Пост главного тренера сборной России он занимал в 2015–2016 годах.
- Сейчас Слуцкий возглавляет китайский «Шанхай Шэньхуа». Ранее он также тренировал волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».
Источник: телеграм-канал ПФК ЦСКА