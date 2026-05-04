ЦСКА и сборная России поздравили Слуцкого с днем рождения

ЦСКА и сборная России написали поздравительные сообщения бывшему своему бывшему главному тренеру Леониду Слуцкому. Сегодня ему исполниилось 55 лет.

«С днeм рождения, Леонид Слуцкий 🤩🇷🇺 Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 55 лет!

Желаем Леониду Викторовичу счастья, благополучия и бесконечной жизненной энергии 🙌» , – говорится в сообщении сборной России.

«Леониду Слуцкому – 55 🎊 Поздравляем с днем рождения экс-наставника армейцев, который завоевал с клубом 7 трофеев! 🔝

Желаем Леониду Викторовичу крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого лучшего 🥳», – говорится в сообщении ЦСКА.