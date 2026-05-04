Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев высказался о возможных сменщиках Фабио Челестини на посту главного тренера клуба.

– Ушел Дивеев из ЦСКА, один из ведущих футболистов, и что‑то в их игре разладилось. Всe же футболисты определяют больше, чем тренер. Без хороших игроков возникают проблемы, что мы и видим весной у армейцев.

– Челестини уволен. Кто вместо него должен работать?

– Я бы доверил место российскому тренеру. У нас есть специалисты, которые работают не хуже. Своим надо доверять.

– В разговорах возникает фамилия Михаила Галактионова.

– Он и в «Локомотиве» нормально работает. Этот клуб не сильно уступает ЦСКА по регалиям, это топовая московская команда. Я до сих пор не понимаю, почему из ЦСКА убрали Федотова. Чтобы потом была тренерская чехарда?

– Возвращение Валерия Газзаева реально?

– Захочет ли он в третий раз войти в одну реку? Надо, чтобы у него была мотивация, мне кажется, он может тренировать. Сможет ли выигрывать титулы? Он давно не работал, сложно сказать. В России есть и молодые тренеры, им просто надо доверять. А не брать иностранца, надеяться на чудо, что они что‑то наладят. Таких я в России что‑то не видел.