Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев высказался о возможных сменщиках Фабио Челестини на посту главного тренера клуба.
– Ушел Дивеев из ЦСКА, один из ведущих футболистов, и что‑то в их игре разладилось. Всe же футболисты определяют больше, чем тренер. Без хороших игроков возникают проблемы, что мы и видим весной у армейцев.
– Челестини уволен. Кто вместо него должен работать?
– Я бы доверил место российскому тренеру. У нас есть специалисты, которые работают не хуже. Своим надо доверять.
– В разговорах возникает фамилия Михаила Галактионова.
– Он и в «Локомотиве» нормально работает. Этот клуб не сильно уступает ЦСКА по регалиям, это топовая московская команда. Я до сих пор не понимаю, почему из ЦСКА убрали Федотова. Чтобы потом была тренерская чехарда?
– Возвращение Валерия Газзаева реально?
– Захочет ли он в третий раз войти в одну реку? Надо, чтобы у него была мотивация, мне кажется, он может тренировать. Сможет ли выигрывать титулы? Он давно не работал, сложно сказать. В России есть и молодые тренеры, им просто надо доверять. А не брать иностранца, надеяться на чудо, что они что‑то наладят. Таких я в России что‑то не видел.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
- 71-летний Газзаев ранее возглавлял ЦСКА в 2001–2003 и 2004–2008 годах.