  • Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини

Экс-защитник ЦСКА оценил кандидатуры Газзаева и Галактионова на место Челестини

4 мая, 12:20
7

Бывший защитник ЦСКА Вячеслав Даев высказался о возможных сменщиках Фабио Челестини на посту главного тренера клуба.

– Ушел Дивеев из ЦСКА, один из ведущих футболистов, и что‑то в их игре разладилось. Всe же футболисты определяют больше, чем тренер. Без хороших игроков возникают проблемы, что мы и видим весной у армейцев.

– Челестини уволен. Кто вместо него должен работать?

– Я бы доверил место российскому тренеру. У нас есть специалисты, которые работают не хуже. Своим надо доверять.

– В разговорах возникает фамилия Михаила Галактионова.

– Он и в «Локомотиве» нормально работает. Этот клуб не сильно уступает ЦСКА по регалиям, это топовая московская команда. Я до сих пор не понимаю, почему из ЦСКА убрали Федотова. Чтобы потом была тренерская чехарда?

– Возвращение Валерия Газзаева реально?

– Захочет ли он в третий раз войти в одну реку? Надо, чтобы у него была мотивация, мне кажется, он может тренировать. Сможет ли выигрывать титулы? Он давно не работал, сложно сказать. В России есть и молодые тренеры, им просто надо доверять. А не брать иностранца, надеяться на чудо, что они что‑то наладят. Таких я в России что‑то не видел.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.
  • 71-летний Газзаев ранее возглавлял ЦСКА в 2001–2003 и 2004–2008 годах.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Газзаев Валерий Галактионов Михаил Челестини Фабио
Комментарии (7)
Garrincha58
1777887774
Дайте шанс Мостовому пусть покажет что он не только языком может брякать
Ответить
Литейный 4 (returned)
1777888060
Газзаева нельзя. Он слово не держит. Обещал сбрить усы, а не сбрил. Гыгыгы
Ответить
Интерес
1777888834
Кое-что иностранец в КС немного"подладил", а наладил,или нет-время покажет."Нефутбольный человек" из этих же в "Ростове" за Валерой овно разгребает.И главное, что они вроде ХОТЯТ РАБОТАТЬ, делая себе имя(возможно),а не эксплуатируют прошлые достижения.Усатый Нянь уже с сынком клуб родной республики утилизировал, а после Госдумы любой человек уже способен на немногое, кроме эксплуатации наскирдованного там.А Федотов убрали от лицезрения тошнотворного колхозного футбола.
Ответить
рылы
1777888984
Царя, царя, царя! Шайбу, шайбу! ― Служивый люд царя спасеннoгo видеть желает. Радуется! ― Э, нет, этo oтпадает. Некoгда. Радoваться пoтoм будем.
Ответить
boris63
1777899361
Дайте Серёге Игнашевичу поработать. Зачем нужен Галактионов, он при деле.
Ответить
