Мостовой одним словом описал увольнение Челестини из ЦСКА

Александр Мостовой высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.
«Удивлeн, что Челестини уволили из ЦСКА именно сейчас, но в нашем футболе уже ничему нельзя удивляться. Во всех клубах убирают и назначают непонятно кого.
Это «Ералаш». Смешного много в РПЛ, зато для журналистов много событий. Если бы такого не было, то о чeм бы вы писали? О хорошем же долго не любят писать.
Неожиданно просто, что осталось мало матчей до конца сезона, и Фабио убрали. ЦСКА сейчас похож на прошлогодний «Спартак»: были зимними чемпионами, а сейчас непонятно где.
А вывод такой, что нужно больше футбольных людей. У нас в чемпионате много нефутбольных людей, поэтому такие истории сплошь и рядом.
Все хотят зарабатывать быстрые деньги. В гандболе и волейболе же так не заработаешь», – заявил Мостовой.
- 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
- В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.