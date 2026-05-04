Мостовой одним словом описал увольнение Челестини из ЦСКА

Александр Мостовой высказался об отставке Фабио Челестини с поста главного тренера ЦСКА.

«Удивлeн, что Челестини уволили из ЦСКА именно сейчас, но в нашем футболе уже ничему нельзя удивляться. Во всех клубах убирают и назначают непонятно кого.

Это «Ералаш». Смешного много в РПЛ, зато для журналистов много событий. Если бы такого не было, то о чeм бы вы писали? О хорошем же долго не любят писать.

Неожиданно просто, что осталось мало матчей до конца сезона, и Фабио убрали. ЦСКА сейчас похож на прошлогодний «Спартак»: были зимними чемпионами, а сейчас непонятно где.

А вывод такой, что нужно больше футбольных людей. У нас в чемпионате много нефутбольных людей, поэтому такие истории сплошь и рядом.

Все хотят зарабатывать быстрые деньги. В гандболе и волейболе же так не заработаешь», – заявил Мостовой.