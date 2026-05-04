Челестини попрощался с игроками ЦСКА

Фабио Челестини, уволенный сегодня с поста главного тренера ЦСКА, обратился к игрокам команды в раздевалке.

«Несколько недель назад я говорил вам, что, возможно, нам не удалось вас убедить. Убедить в достаточной мере, что для нас все было возможно. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. И смогли это сделать. Но если это не оказалось возможным, это наша ответственность.

В такие тяжелые моменты должен уходить тренер. Поэтому мы уходим. Мы сохраним в памяти прекрасные моменты. Хочу вас поблагодарить за работу, за все, что вы дали. Вы работаете фантастически. Вы дали все, что могли, но порой не получается. Благодарю вас всех за все, что вы сделали. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в оставшихся матчах.

Хотел поблагодарить Романа Юрьевича [Бабаева] за доверие, за то, чтобы были с нами. Таких руководителей, как вы, очень мало в мире», – сказал Челестини.

После речи швейцарца тренера от имени команды поблагодарил полузащитник Иван Обляков.