Челестини попрощался с игроками ЦСКА

4 мая, 13:46
4

Фабио Челестини, уволенный сегодня с поста главного тренера ЦСКА, обратился к игрокам команды в раздевалке.

«Несколько недель назад я говорил вам, что, возможно, нам не удалось вас убедить. Убедить в достаточной мере, что для нас все было возможно. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. И смогли это сделать. Но если это не оказалось возможным, это наша ответственность.

В такие тяжелые моменты должен уходить тренер. Поэтому мы уходим. Мы сохраним в памяти прекрасные моменты. Хочу вас поблагодарить за работу, за все, что вы дали. Вы работаете фантастически. Вы дали все, что могли, но порой не получается. Благодарю вас всех за все, что вы сделали. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в оставшихся матчах.

Хотел поблагодарить Романа Юрьевича [Бабаева] за доверие, за то, чтобы были с нами. Таких руководителей, как вы, очень мало в мире», – сказал Челестини.

После речи швейцарца тренера от имени команды поблагодарил полузащитник Иван Обляков.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Интерес
1777892416
А я на сайте ЦСКА посмотрел ролик, как игроки вышли зАдолго перед матчем с "Зенитом" опробовать поле и пообщались с Дивеевым.Очень трогательно! Только вся двадцатка, как один, держали руки в карманах...Так и играли.Недаром на флоте некогда такое поведение считалось уничтожением дисциплины и профессионализма, и в наказание в карманы насыпали песку, и зашивали их.
Ответить
shahor
1777893541
Только что узнал эту позитивнейшую новость.Пребывание швейцарца в ЦСКА можно описать следующими словами:Пришёл.Увидил.Развалил.Очень жаль,что не будет подниматься тема об изгнании из команды эффективных менеджеров типа Шевелева.А Бабаев-прям священная корова.Вот как то так,если по чесноку...
Ответить
bratskij
1777895555
Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Баба с воза, кобыле легче. За это надо выпить господа.
Ответить
rash1959
1777897683
умная жена, поднял хорошие бабки, что ещё нужно, чтобы встретить спокойную старость.
Ответить
