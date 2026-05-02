Мостовой, которого не берут в тренеры, готов пойти в судейство: «Сведу ошибки к минимуму»

Бывший спартаковец Александр Мостовой не против помочь российским судьям.
«Пройти судейские курсы? Мои курсы были тогда, когда я 25 лет играл в футбол. Зачем мне процесс лицензирования проходить? Я тысячу раз был на футбольном поле и видел все моменты. А какие тогда лицензии получают люди, которые не знают, как по мячу ударить?
Если в судейском корпусе будут такие люди, как я, то мы сведем ошибки арбитров до минимума», – сказал Мостовой.
- Александр выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год: 277 матчей, 71 гол, 22 ассиста.
- Также он провел одну игру за «Алавес» в 2005-м.
- Мостовой-игрок дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».
Источник: «Спорт-Экспресс»