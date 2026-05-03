Мостовой назвал команду РПЛ, которая вызывает слезы

Экс-спартаковец Александр Мостовой поделился эмоциями от игры 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

«Зенит» был хорош, как я и говорил до матча: команда Сергея Семака – фаворит, и они выиграют эту встречу. Но что касается ЦСКА, то сложно говорить, что у них происходит внутри. Сейчас без слез на эту команду не взглянешь. Они очень были хороши по осени, жаль, что сейчас не так выглядят.

Всем хотелось, чтобы армейцы бились за чемпионство, плюс все предпосылки к этому были. Посмотрим, что будет со «Спартаком». Отступать ЦСКА некуда – надо спасать сезон», – сказал Мостовой.