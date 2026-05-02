Мостовой отреагировал на волевую победу «Зенита» над ЦСКА

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».
- Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.
- «Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.
«Был удивлeн пенальти в начале матча, Дуглас сыграл неосторожно. Когда ЦСКА забил, подумал, что интересное начало.
Но после 20-й минуты «Зенит» начал владеть преимуществом. Команда доминировала, Луис Энрике, Вендел, Педро – все в порядке.
Нет смысла разбираться, почему ЦСКА не атаковал во втором тайме. «Зенит» просто был сильнее.
У москвичей провальная весна. Если они ещe и в Кубке проиграют «Спартаку», то точно будет провал», – сказал Мостовой.
Источник: Metaratings