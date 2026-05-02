Мостовой отреагировал на волевую победу «Зенита» над ЦСКА

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

«Был удивлeн пенальти в начале матча, Дуглас сыграл неосторожно. Когда ЦСКА забил, подумал, что интересное начало.

Но после 20-й минуты «Зенит» начал владеть преимуществом. Команда доминировала, Луис Энрике, Вендел, Педро – все в порядке.

Нет смысла разбираться, почему ЦСКА не атаковал во втором тайме. «Зенит» просто был сильнее.

У москвичей провальная весна. Если они ещe и в Кубке проиграют «Спартаку», то точно будет провал», – сказал Мостовой.