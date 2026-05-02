Мостовой отреагировал на волевую победу «Зенита» над ЦСКА

2 мая, 23:07
3

Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 28-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом».

«Был удивлeн пенальти в начале матча, Дуглас сыграл неосторожно. Когда ЦСКА забил, подумал, что интересное начало.

Но после 20-й минуты «Зенит» начал владеть преимуществом. Команда доминировала, Луис Энрике, Вендел, Педро – все в порядке.

Нет смысла разбираться, почему ЦСКА не атаковал во втором тайме. «Зенит» просто был сильнее.

У москвичей провальная весна. Если они ещe и в Кубке проиграют «Спартаку», то точно будет провал», – сказал Мостовой.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Мостовой Александр
Император 1
1777752937
Они тоже манёвр перед дерби со Спартаком сделали, чтобы победить. Походу ничья у них в основное время будет)
Давид59
1777753095
Точно такой же пендаль после просмотра отменили недавно в ЛЧ. По-моему это был Атлетико. Там тоже было касание ноги в штрафной. Но падение было очень картинным. Тут тоже Лусиано почувствовал удар по пятке и летел, как подстреленный.
Alexander.saf
1777756808
Хряки натянут кобыл
