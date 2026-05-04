Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини обратился к болельщикам ЦСКА после увольнения

4 мая, 15:49
3

ЦСКА опубликовал обращение бывшего главного тренера Фабио Челестини к болельщикам команды.

«Я очень счастлив и горд, что такой опыт, такая команда были в моей жизни и в моей профессиональной карьере.

Я никогда не забуду, насколько быстро прошлым летом мы стали единым целым, как быстро команда схватила наши идеи и начала показывать тот футбол, который, как я видел, очень радовал наших болельщиков.

Мы выиграли трофей [Суперкубок России] перед стартом чемпионата и шли по дистанции с общими надеждами на другие трофеи в конце сезона.

Несмотря на всю проделанную работу и непростые решения, которые мы принимали как на поле, так и за его пределами, вместе с руководством клуба мы, к сожалению, пришли к выводу, что что-то сломалось, а динамика команды была нарушена.

Я всегда буду с теплотой вспоминать ЦСКА: прекрасную команду, прекрасных болельщиков, этот город. И, конечно, с сожалением – то, что мы не смогли реализовать наш общий потенциал.

Однако все, что ни делается, – все к лучшему. Я желаю ЦСКА только побед и трофеев. И буду всем сердцем болеть за команду в оставшихся матчах Кубка и чемпионата», – говорится в обращении швейцарского специалиста.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Исполняющим обязанности главного тренера красно‑синих стал Дмитрий Игдисамов.

Еще по теме:
Мостовой одним словом описал увольнение Челестини из ЦСКА 2
В ЦСКА объяснили увольнение Челестини 2
Юран высказался об увольнении Челестини из ЦСКА 8
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Mirak92
1777899645
Лучше бы молча ушел.
Ответить
subbotaspartak
1777900022
Попытка встряхнуть команду перед Спартаком? Удачи...
Ответить
Майк85
1777903961
Читается между строк что рад свалить.
Ответить
Главные новости
Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»
10:48
«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»
10:37
8
Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА
10:22
«Краснодар» завтра может оформить чемпионство
09:53
12
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
3
Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости
00:48
1
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
Вчера, 23:11
3
Все новости
Все новости
Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»
11:17
1
Экс-спартаковец Эменике скучает по России
11:02
«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток
10:26
4
Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой
10:15
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:08
Где смотреть матч «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:06
Где смотреть матч «Пари НН» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:04
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:02
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
3
Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом
09:27
3
ФотоСписок фартовых зенитовских судей
09:19
4
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной
00:06
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»
Вчера, 23:01
7
Рабинер прокомментировал выход в РПЛ «Факела» и «Родины»
Вчера, 22:35
3
Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»
Вчера, 21:45
25
Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии
Вчера, 21:14
4
Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле
Вчера, 20:42
14
Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ
Вчера, 20:15
67
«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке
Вчера, 19:22
3
Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ
Вчера, 17:42
5
В Греции и Турции рассмотрят россиянина, которого не купили «Краснодар» и «Спартак»
Вчера, 17:12
1
ФотоРадимов выложил фото с легендами «Спартака»
Вчера, 16:33
26
Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы
Вчера, 16:12
14
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
Вчера, 15:40
Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»
Вчера, 14:51
Тренер «Зенита» летает в Бразилию с двумя бутылками водки
Вчера, 14:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 