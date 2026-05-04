Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В ЦСКА объяснили увольнение Челестини

4 мая, 15:13
3

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему клуб решил убрать главного тренера Фабио Челестини, не дожидаясь окончания сезона.

«В течение этого сезона мы почти не вспоминали драматичные обстоятельства прошлого лета, когда стояла задача сохранить клуб, команду и амбиции на текущий сезон. И в этом безусловная заслуга Фабио и его штаба. Мы убеждены, что, назначив среди кандидатов именно Фабио Челестини, на тот момент мы сделали правильный выбор.

Конечно, всегда проще всего назвать ошибкой тот путь, который мы вместе прошли, исходя из неутешительного результата, к которому пришли в весенних матчах. Однако та игра, результаты первой части сезона и Суперкубок на старте – все это позволяло клубу работать с надеждой на возвращение ЦСКА в чемпионскую гонку.

Не совру, если скажу, что, перечисляя возможные причины сегодняшнего положения, допуская самые разные, в том числе самые неожиданные и неочевидные версии, мы в конечном счете, и здесь я соглашусь с Фабио, так и не нашли единого ответа на вопрос, что именно и в какой момент пошло не так.

Тем не менее жизнь и профессиональный спорт не терпят сослагательного наклонения. Мы благодарны Фабио за проделанную работу и искренне желаем ему успехов. Также мы ценим, что во имя интересов команды нам удалось быстро, честно и открыто прийти к совместному решению.

Мы убеждены, что в преддверии московского дерби фактор эмоциональной встряски, о котором говорили многие болельщики, является тем обстоятельством, мимо которого клуб не мог пройти.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Дмитрий Игоревич Игдисамов – человек, который в футбольной среде давно не требует дополнительного представления. Думаю, и абсолютно все болельщики ЦСКА знают Дмитрия Игоревича как прекрасного специалиста, чьи воспитанники являются лидерами нашей главной команды и из года в год только усиливают свои позиции.

Мы понимаем, в какой ситуации сейчас находится Дмитрий Игоревич вместе с командой. Давление трибун и надежды болельщиков – это, как справедливо говорят, большая привилегия, а с другой стороны – серьезная ответственность.

Слова о сплочении часто звучат в футболе и, как правило, именно в непростые периоды. Иногда они могут восприниматься формально или даже скептически, но именно в такие моменты сплочение приобретает определяющий смысл», – заявил Бабаев.

  • 50-летний Челестини возглавлял ЦСКА с 20 июня 2025 года по 4 мая 2026-го.
  • Команда занимает 6-е место в РПЛ с 45 очками после 28 туров.
  • В среду, 6 мая, армейцы сыграют со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Еще по теме:
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым 7
Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о будущем Челестини 13
В ЦСКА рассказали, как проводят Вагнера из футбола
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1777897638
Встряска? Их тряси не перетряси лучше играть не будут это предел их мастерства
Ответить
boris63
1777897999
Поздновато, надо было раньше убирать. В положительный результат верится с трудом.
Ответить
Главные новости
Вердикт ЭСК по отмененному голу «Краснодара» в матче с «Акроном»
10:48
«Зениту» предрекли поражение от аутсайдера «Сочи»
10:37
8
Реакция «Локо» на переговоры Галактионова с ЦСКА
10:22
«Краснодар» завтра может оформить чемпионство
09:53
12
«Спартак» нашел форварда в Турции
09:44
3
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
3
Уход игроков «Спартака» и «Зенита», «Реал» договорился с Моуринью, россияне потопили турецкий клуб и другие новости
00:48
1
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Хайкин взял новый трофей с «Буде-Глимт», потащив два пенальти в серии
Вчера, 23:11
3
Все новости
Все новости
Генич высказался о скорой отставке Семака из «Зенита»
11:17
1
Экс-спартаковец Эменике скучает по России
11:02
«Сочи» добирался на матч с «Зенитом» больше суток
10:26
4
Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой
10:15
Где смотреть матч «Динамо» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:08
Где смотреть матч «Спартак» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:06
Где смотреть матч «Пари НН» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:04
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 11 мая 2026
10:02
Карседо не рассчитывает на форварда «Спартака»
09:36
3
Мостовой определил, по чьей вине «Зенит» не стал досрочным чемпионом
09:27
3
ФотоСписок фартовых зенитовских судей
09:19
4
Кержаков назвал матч 29-го тура РПЛ, где гости «просто уничтожат» хозяев
00:18
13
Семшов объяснил, почему ЦСКА повалился весной
00:06
ФотоЖена Заболотного выложила эротическое фото на фоне допинг-скандала вокруг мужа
Вчера, 23:57
18
Инсайдер анонсировал уход ключевого игрока «Зенита»
Вчера, 23:01
7
Рабинер прокомментировал выход в РПЛ «Факела» и «Родины»
Вчера, 22:35
3
Глушенков сказал, может ли «Зенит» проиграть «Сочи»
Вчера, 21:45
25
Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии
Вчера, 21:14
4
Мостовой назвал самое страшное явление, которое может быть на Земле
Вчера, 20:42
14
Пономарев возмущен выплатой 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ
Вчера, 20:15
67
«Спартак» определил лучший гол в ворота ЦСКА в 21-м веке
Вчера, 19:22
3
Российский миллиардер, помогавший ЦСКА, может стать инвестором другого клуба РПЛ
Вчера, 17:42
5
В Греции и Турции рассмотрят россиянина, которого не купили «Краснодар» и «Спартак»
Вчера, 17:12
1
ФотоРадимов выложил фото с легендами «Спартака»
Вчера, 16:33
26
Президент РПЛ сделал заявление о будущем Дзюбы
Вчера, 16:12
14
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» в следующем сезоне
Вчера, 15:40
Новичок РПЛ рассчитывает сохранить защитника «Динамо» и вратаря «Акрона»
Вчера, 14:51
Тренер «Зенита» летает в Бразилию с двумя бутылками водки
Вчера, 14:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 