Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о будущем Челестини

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с возможной отставкой главного тренера Фабио Челестини.

– Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Безусловно, мы расстроены результатами, тем местом, на котором находимся.

При этом мы считаем, что пока идет сезон и есть возможность исправить ситуацию – понятно, что шансов на это все меньше – нужно продолжать делать свою работу. Мы все вместе оказались в такой ситуации.

Я совершенно точно знаю, что команда не отбывает на поле номер. Понятно, что мы недовольны результатами и порой качеством игры, как вчера [с «Ростовом»] в первом тайме.

Но это не отсутствие желания у футболистов. Есть проблемы, комплекс проблем. И сейчас самое главное ради эмблемы, ради болельщиков, ради собственной репутации прикладывать усилия, чтобы в следующих матчах показать другой результат и провести остаток сезона максимально эффективно.

Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.

Я был в раздевалке после матча. Знаю, что игроки расстроены, недовольны самими собой, тем более когда мы так играем дома, при своих болельщиках второй матч подряд.

– Правильно понимаю ваши слова: решений по Челестини до конца сезона не будет?

– Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров – это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной.