  • Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о будущем Челестини

Гендиректор ЦСКА Бабаев сделал заявление о будущем Челестини

Вчера, 17:42
10

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прояснил ситуацию с возможной отставкой главного тренера Фабио Челестини.

– Конечно, ситуация тяжелая. Ее никто не ожидал. Безусловно, мы расстроены результатами, тем местом, на котором находимся.

При этом мы считаем, что пока идет сезон и есть возможность исправить ситуацию – понятно, что шансов на это все меньше – нужно продолжать делать свою работу. Мы все вместе оказались в такой ситуации.

Я совершенно точно знаю, что команда не отбывает на поле номер. Понятно, что мы недовольны результатами и порой качеством игры, как вчера [с «Ростовом»] в первом тайме.

Но это не отсутствие желания у футболистов. Есть проблемы, комплекс проблем. И сейчас самое главное ради эмблемы, ради болельщиков, ради собственной репутации прикладывать усилия, чтобы в следующих матчах показать другой результат и провести остаток сезона максимально эффективно.

Сейчас не время для поиска крайних и виноватых. Это было бы самым простым решением. Сейчас нужно делать свою работу и только после этого принимать какие-то взвешенные, подготовленные решения. Мы надеемся, что команде удастся переломить эту очень тяжелую для нас ситуацию.

Я был в раздевалке после матча. Знаю, что игроки расстроены, недовольны самими собой, тем более когда мы так играем дома, при своих болельщиках второй матч подряд.

– Правильно понимаю ваши слова: решений по Челестини до конца сезона не будет?

Я считаю, в данный момент, когда мы все вместе оказались там, где находимся, принимать радикальные решения, зная ситуацию изнутри, настроения команды и позицию лидеров – это путь, который лежит, скорее, в эмоциональной плоскости, нежели в рациональной.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 11 матчах при 2 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Бабаев Роман
Комментарии (10)
ySS
1776869388
Это тот Бабай, который денег Николичу зажал?
boris63
1776870204
Самый кошмарный сезон клуба, за всю Российскую историю начиная с двухтысячных.
АЛЕКС 58
1776870207
Бла-бла-бла и ничего конкретного
...уефан
1776871298
...из серии - "Надо быть дружнее, бегать нужно быстрее и необходимо бить точнее!"...
Томик
1776871612
Так я и не понял в сегодняшней его речи, кому в этот раз надо ходить и оглядываться.
Цугундeр
1776871816
) Серия финтов и обводок и ничего не сказал.. Евсеев бы был поконкретней. О! Евсеев! Чем не конь.?)
kolich4848
1776877986
Следующий кто? По очереди трындите что ли?
biber.ru
1776879025
А давайте без давайте.
