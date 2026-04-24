В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

– У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?

– Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.

– Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?

– Да, конечно.