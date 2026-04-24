  • В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым

В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым

Сегодня, 15:25
5

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о возможном продлении контракта с голкипером Игорем Акинфеевым.

– У Игоря истекает контракт, ему уже 40 лет. Игорь останется в ЦСКА или завершит карьеру?

– Я не меняю своей позиции, и такая позиция у клуба. Мы с Игорем всегда откровенно и честно на протяжении этих многих-многих лет разговаривали и договорились, что, если он чувствует в себе силы и желание продолжать играть, значит, он остается в клубе. Мы всегда его только поддерживаем с учетом значимости, которую он имеет для команды. Все будет зависеть от его позиции.

– Если он будет согласен продолжать играть, то вы продлите с ним контракт?

– Да, конечно.

  • Срок действующего соглашения вратаря с клубом истекает в середине 2026 года.
  • 40-летний Акинфеев в этом сезоне провел за ЦСКА 21 матч, пропустил 23 гола, провел 4 встречи на ноль.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Бабаев Роман
Комментарии (5)
ZAITZEFF2011
1777034216
Будет и дальше лавку полировать.
boris63
1777034495
Пора уже на отдых,заслужил.
biber.ru
1777036681
Осенью прощальный сыграет.
Mirak92
1777039450
С большим уважением, с прощанием на два года затянул.
Интерес
1777045239
Молодой не тянет.Придётся ещё потрудиться.А "вой с болот"-привычное дело.Потерпит.
