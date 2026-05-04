Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе

Защитник Георгий Кашеев пройдет просмотр в ПАОКе.

У российского игрока с греческими корнями в январе закончился контракт с «Зенитом» и весеннюю часть сезона он провел без клуба.

«Договорились о просмотре через дядю Кашеева, у которого были выходы на [владельца ПАОКа Ивана] Саввиди. Уже 8 мая защитник должен прилететь в Салоники», – написал журналист Иван Карпов.